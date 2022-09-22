کشف زمین خواری ۴۰ میلیاردی در گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدسعید فاضل دادگر ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان گنبدکاووس مبنی بر وقوع یک فقره زمین خواری، موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گلستان افزود: با بررسی‌های میدانی ماموران انتظامی و همکاری نماینده اداره منابع طبیعی و هماهنگی با مراجع قضائی و بهره گیری از نقشه‌های هوایی بیش از ۹۴ هزار متر از اراضی ملی و طبیعی را که به طور غیرقانونی تصرف شده بود، کشف و خلع ید شد.

فاضل دادگر با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان، ارزش اراضی تصرف شده بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این راستا یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان مبارزه با مفاسد اقتصادی و زمین خواری را یکی از اولویت‌های ماموریت پلیس امنیت اقتصادی عنوان و بیان کرد: پلیس قاطعانه با سودجویان و اخلال گران نظم و امنیت اقتصادی برخورد می‌کند.