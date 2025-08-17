میدان را در برابر مفاسد اقتصادی و اجتماعی خالی نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیشاه ظهر یکشنبه در نشست مشترک با فرماندهان انتظامی ساری، بر ضرورت تسریع در اجرای دستورات قضائی و حضور میدانی پلیس برای مقابله با مفاسد اقتصادی، قاچاق چوب، تصرف اراضی ملی و ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی گفت: اقدامات شبانه‌روزی مأموران انتظامی در شرایط سخت، نماد مسئولیت‌پذیری و اقتدار در پاسداری از امنیت عمومی است.

وی ادامه داد: هماهنگی بین دستگاه قضائی و انتظامی لازمه برخورد مؤثر با ناهنجاری‌هاست و تسریع در اجرای دقیق و صحیح دستورات قضائی، جلب محکومان و حضور فعالانه در میدان از الزامات کاری پلیس به شمار می‌رود. نباید رویکرد انفعالی یا انتظار برای تشکیل پرونده جایگزین اقدام پیشگیرانه شود.

دادستان مرکز استان با هشدار به متخلفان اقتصادی و امنیتی گفت: میدان را در برابر سوءجریان‌ها خالی نمی‌کنیم. اولویت دادستانی برخورد قاطع با تصرف و تضییع بیت‌المال، قاچاق چوب، تصرف اراضی ملی، مفاسد اقتصادی و اجتماعی و همچنین هنجارشکنی‌های آشکار است.

عالیشاه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مأموران انتظامی با تلاش مضاعف و روحیه مسئولانه، در کنار دستگاه قضائی به شکل میدانی و مؤثر در صیانت از حقوق عمومی و حفظ امنیت جامعه نقش‌آفرینی کنند.