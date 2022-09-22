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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۵۴

کارشناس هواشناسی:

خلیج فارس مواج و متلاطم می‌شود

خلیج فارس مواج و متلاطم می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: خلیج فارس از فردا مواج و متلاطم می‌شود.

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی ۲۴ ساعت آینده در اغلب ساعات وضعیت جوی و دریایی استان به نسبت آرام است.

وی اضافه کرد: از اواخر وقت فردا جمعه با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی و تداوم وزش آن تا اواسط هفته آینده، خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: طی این مدت در برخی از نقاط وقوع گردوخاک محلی و همچنین احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای به استان دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: طی ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد، در ساعات بعدازظهر در مناطق مرتفع استان افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی افزود: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی با سرعت هشت تا ۲۸ در طول روز گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی این مدت ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 5595477

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