به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و روز «مهمانی لاله‌ها» تأکید کردند: پیام شهیدان به ما یادآور می‌شود که ایستادگی در برابر شیطانهای قدرت و ستم، در پایان به پیروزی و برافتادن ترس و اندوه می‌رسد.

متن این پیام که همزمان با مراسم غبار روبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان «مهمانی لاله‌ها» از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته‌ی دفاع مقدس، نیکوترین و مناسب‌ترین زمان برای بزرگداشت یاد و نام شهیدان عزیز و شنیدن پیام آنان است.

پیام شهیدان، بشارت به دل‌های آماده و گوشهای شنوا است. این پیام گرامی به ما یادآور می‌شود که ایستادگی در برابر شیطانهای قدرت و ستم، در پایان به پیروزی و برافتادن ترس و اندوه می‌رسد.

این پیام، حیات‌بخش است، نیرو و امیدآفرین است، و نیاز امروز و همیشه‌ی ملت بزرگ ایران و همه‌ی آزادگان جهان است.

سلام خدا بر شهیدان عزیز

سید علی خامنه‌ای

۳۱ شهریور ۱۴۰۱