به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و روز «مهمانی لالهها» تأکید کردند: پیام شهیدان به ما یادآور میشود که ایستادگی در برابر شیطانهای قدرت و ستم، در پایان به پیروزی و برافتادن ترس و اندوه میرسد.
متن این پیام که همزمان با مراسم غبار روبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان «مهمانی لالهها» از سوی حجتالاسلام والمسلمین شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفتهی دفاع مقدس، نیکوترین و مناسبترین زمان برای بزرگداشت یاد و نام شهیدان عزیز و شنیدن پیام آنان است.
پیام شهیدان، بشارت به دلهای آماده و گوشهای شنوا است. این پیام گرامی به ما یادآور میشود که ایستادگی در برابر شیطانهای قدرت و ستم، در پایان به پیروزی و برافتادن ترس و اندوه میرسد.
این پیام، حیاتبخش است، نیرو و امیدآفرین است، و نیاز امروز و همیشهی ملت بزرگ ایران و همهی آزادگان جهان است.
سلام خدا بر شهیدان عزیز
سید علی خامنهای
۳۱ شهریور ۱۴۰۱
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