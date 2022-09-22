داستان دفاع مقدس، حدیث ماندگار پایداری و فداکاری ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام در آستانه چهل و دومین سالروز آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس نوشت: در آستانه چهل و دومین سالروز آغاز جنگ تحمیلی، حافظه جمعی ملت ایران، آخرین روز تابستان سال ۵۹ را به خوبی به یاد می‌آورد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: سالروز آغاز جنگ هشت ساله علیه جمهوری اسلامی ایران، روایتگر هشت سال مجاهدت ملتی متحد، منسجم و یکپارچه زیر یک پرچم است که به رغم رنج‌ها، زخم‌ها، شهادت‌ها و اسارت‌ها، پرچم عزت و شرافتشان را لحظه‌ای بر زمین ننهادند و از کران تا کران خاک وطن شأن حفاظت نمودند.

وی افزود: داستان دفاع مقدس، داستان غرور و افتخار و حدیث ماندگار پایداری، دلاوری و فداکاری ملت بزرگ ایران در برابر یک جهان دشمنی و ناجوانمردی است.

کنعانی اظهارکرد: در چهل و دومین سالگرد حماسه آفرینی‌های مجاهدان بزرگ دفاع مقدس به روح پرفتوح امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و شهدای گرانقدر دفاع مقدس درود می‌فرستیم و در برابر مجاهدت‌های آزادگان، ایثارگران و رزمندگان غیور این سرزمین سر تعظیم فرود می‌آوریم.