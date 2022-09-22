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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲:۱۶

گزارش خبری - تصویری؛

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

گناوه- همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، آئین تجدید میثاق با شهدای والامقام در گلزار مطهر شهدای گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجدید میثاق و بیعت دوباره با شهدای والامقام، عصر پنج شنبه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و در نخستین روز این هفته، با حضور جمعی از بسیجیان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، ورزشکاران مسئولان و اقشار مختلف مردم شهرستان گناوه در گلزار مطهر شهدا این شهر برگزار شد.

شرکت کنندگان در این آئین معنوی با نثار شاخه‌های گل و قرائت فاتحه بر مزار مطهر شهدای شهرستان، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، شهدای والامقام، امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کردند.

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

فرماندار گناوه در این آئین معنوی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور حماسه‌ها، رشادت و دلاور مردی‌های رزمندگانی است که با سلاح ایمان و تکیه بر قدرت الهی در برابر دشمنان تا دندان مسلح مقاومت و ایستادگی کردند و با تمام وجود در رکاب امام و رهبر خود از کشور و نظام اسلامی پاسداری کردند و و برای ایران اسلامی افتخار آفریدند.

محمدتقی صفری افزود: دشمنان نظام اسلامی و استکبار جهانی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون دسیسه‌ها و توطئه‌های مختلفی را بر علیه این نظام مقدس طراحی و اجرا کرده است که بزرگترین این توطئه‌ها طراحی جنگ تحمیلی با همفکری و همراهی همه کارشناسان و مستشاران استکبار جهانی بر علیه نظام مقدس اسلامی بود.

وی گفت: رژیم بعث عراق با پشتوانه استکبار جهانی در جنگ تحمیلی تأسیسات و شهرهای زیادی را از کشور ما هدف را قرار داد تا به خیال خام خود بتواند بر این نظام مقدس غلبه کند و پرچم اسلام را پایین آورد و از گسترش سلام ناب جلوگیری کند اما هرگز نتوانست به اهداف خود دست یابد.

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

صفری یادآور شد: رزمندگان و غیور مردان دفاع مقدس تربیت شدگان دامن پاک پدران و مادران مؤمن و مومنه ای بودند که با اتکال بر قدرت الهی و در رکاب امام خود جانانه در برابر دشمنان ایستادگی و مقاومت کردند و نقشه‌های دشمن را خنثی کردند.

وی گفت: انقلاب اسلامی با قیام امام حسین (ع) تشابه دارد اما در این قیام با افتخار از امام خود و نظام اسلامی دفاع کردیم و همچنان در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی ایستاده‌ایم و از انقلاب و اسلام و رهبر خود دفاع می‌کنیم.

فرماندار گناوه تصریح کرد: امروز نیز به این انقلاب با پیروی از اسلام ناب و اهل بیت (ع) بر اهداف خود استوار ایستاده است و زیر بار هیچ ظلم و ستمی نمی‌رود و آزادگی و رستگاری را برای کشور به ارمغان آورده است.

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

فرماندار گناوه بیان کرد: در برهه کنونی نیز دشمنان با طراحی توطئه‌ها و دسیسه‌ها و راه انداختن هیاهوها سعی در طراحی توطئه جدید و ضربه به نظام اسلامی دارند اما جوانان و ملت ایران اسلامی از توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان هیچ ترس و واهمه‌ای و با ندارد و در برابر همه این توطئه‌ها ایستاده است.

وی گفت: همه باید همه باید با اقتدار و با تبعیت پذیری از مقام معظم رهبری راه و مسیر انقلاب را ادامه دهیم تا پرچم انقلاب را به دست امام زمان (عج) برسانیم.

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

کد مطلب 5595648

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