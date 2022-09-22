آئین تجدید میثاق با شهدا در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجدید میثاق و بیعت دوباره با شهدای والامقام، عصر پنج شنبه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و در نخستین روز این هفته، با حضور جمعی از بسیجیان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، ورزشکاران مسئولان و اقشار مختلف مردم شهرستان گناوه در گلزار مطهر شهدا این شهر برگزار شد.

شرکت کنندگان در این آئین معنوی با نثار شاخه‌های گل و قرائت فاتحه بر مزار مطهر شهدای شهرستان، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، شهدای والامقام، امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کردند.

فرماندار گناوه در این آئین معنوی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور حماسه‌ها، رشادت و دلاور مردی‌های رزمندگانی است که با سلاح ایمان و تکیه بر قدرت الهی در برابر دشمنان تا دندان مسلح مقاومت و ایستادگی کردند و با تمام وجود در رکاب امام و رهبر خود از کشور و نظام اسلامی پاسداری کردند و و برای ایران اسلامی افتخار آفریدند.

محمدتقی صفری افزود: دشمنان نظام اسلامی و استکبار جهانی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون دسیسه‌ها و توطئه‌های مختلفی را بر علیه این نظام مقدس طراحی و اجرا کرده است که بزرگترین این توطئه‌ها طراحی جنگ تحمیلی با همفکری و همراهی همه کارشناسان و مستشاران استکبار جهانی بر علیه نظام مقدس اسلامی بود.

وی گفت: رژیم بعث عراق با پشتوانه استکبار جهانی در جنگ تحمیلی تأسیسات و شهرهای زیادی را از کشور ما هدف را قرار داد تا به خیال خام خود بتواند بر این نظام مقدس غلبه کند و پرچم اسلام را پایین آورد و از گسترش سلام ناب جلوگیری کند اما هرگز نتوانست به اهداف خود دست یابد.

صفری یادآور شد: رزمندگان و غیور مردان دفاع مقدس تربیت شدگان دامن پاک پدران و مادران مؤمن و مومنه ای بودند که با اتکال بر قدرت الهی و در رکاب امام خود جانانه در برابر دشمنان ایستادگی و مقاومت کردند و نقشه‌های دشمن را خنثی کردند.

وی گفت: انقلاب اسلامی با قیام امام حسین (ع) تشابه دارد اما در این قیام با افتخار از امام خود و نظام اسلامی دفاع کردیم و همچنان در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی ایستاده‌ایم و از انقلاب و اسلام و رهبر خود دفاع می‌کنیم.

فرماندار گناوه تصریح کرد: امروز نیز به این انقلاب با پیروی از اسلام ناب و اهل بیت (ع) بر اهداف خود استوار ایستاده است و زیر بار هیچ ظلم و ستمی نمی‌رود و آزادگی و رستگاری را برای کشور به ارمغان آورده است.

فرماندار گناوه بیان کرد: در برهه کنونی نیز دشمنان با طراحی توطئه‌ها و دسیسه‌ها و راه انداختن هیاهوها سعی در طراحی توطئه جدید و ضربه به نظام اسلامی دارند اما جوانان و ملت ایران اسلامی از توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان هیچ ترس و واهمه‌ای و با ندارد و در برابر همه این توطئه‌ها ایستاده است.

وی گفت: همه باید همه باید با اقتدار و با تبعیت پذیری از مقام معظم رهبری راه و مسیر انقلاب را ادامه دهیم تا پرچم انقلاب را به دست امام زمان (عج) برسانیم.