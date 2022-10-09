نجات زنان ایرانی با ۳۰ هزار دلار!

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بسیاری از افراد به دنبال حامیان جعلی برای زنان ایران هستند. در میان این حامیان جعلی که اتفاقاً از خارج از کشور هم هدایت می‌شوند، افرادی کسب و کار قلابی خود را دنبال می‌کنند.

به تازگی نیز یک پیج اینستاگرامی ایجاد شده و در راستای حمایت از زنان ایرانی و البته برای سرکوب نیروهای نظامی کشورمان، ۳۰ هزار دلار طلب کرده که تا کنون ۳۲ هزار دلار جمع شده است!

در این صفحه مجازی که به نظر می‌رسد عوامل خارجی گرداننده آن باشند، آمده: «برای نجات زنان در ایران و پایان دادن به پلیس نظامی این کشور که اقداماتش منجر به کشته شدن ۹ نفر و مجروح شدن صدها نفر شده، با به اشتراک گذاشتن این پست به این بی عدالتی پایان دهید»!

جالب اینجاست که نوشته شده این اقدام با همکاری سازمان عفو بین الملل انجام می‌شود و حتی صفحه رسمی این سازمان را نیز نشانه گذاری کرده است.

از آن طرف رسانه‌های معاند با ذوق زدگی تمام در صفحات توئیتری خود اعلام کرده اند که سازمان عفو بین الملل چنین طرحی را در راستای نجات زنان ایرانی انجام داده است اما پس از اینکه کاربران ایرانی با چنین حرکتی مخالفت می‌کنند؛ نه تنها آن پست را حذف کرده بلکه در پست دیگری به مخاطبانش اعلام کرد این طرح را از سازمان عفو بین الملل استعلام کرده و آنها گفته اند این اقدام هیچ ارتباطی با آنها ندارد.

با این حال این صفحه که معلوم نیست توسط چه کسی هدایت می‌شود همچنان از راه اشتراک گذاری، لایک و کامنت در حال کسب درآمد از اینستاگرام است. چون با هر بار اشتراک گذاری مبلغی به حساب این صفحه مجازی وارد می‌شود و تا کنون نیز بیش از ۳۲ هزار دلار درآمد به دست آورده است. درآمدی که مدعی شده قرار است برای نجات زنان ایرانی هزینه شود اما نگفته چطور و چگونه!

نکته مهم اینکه این صفحه دارای «تیک آبی» است به این معنی که اینستاگرام صفحات دارای تیک آبی را تأیید کرده و از اصالت صاحب پیج مطمئن است. به همین دلیل توانسته در مدت کوتاهی مبالغ زیادی را از طریق کلاهبرداری‌های بین المللی به دست بیاورد.

گردانندگان این پیج ویدئوی ساختگی مراد عثمان یکی از اینفلوئنسرهای سفر که چند سال پیش برای شرکت در پروژه feeliran به ایران دعوت شده بود را به اشتراک گذاشته و حتی پیج این فرد را هم نشانه گذاری کرده ولی این گردشگر هیچ واکنشی نشان نداده است.

کلاهبرداران بین المللی این صفحه پیش از این هم توانسته اند با فریادهای دروغین عدالت خواهی برای کشتن سگ‌ها، آتش سوزی در جنگل‌های ترکیه و حمایت از زنان افغانستان درامدهای دلاری به دست بیاورند.

در واقعه آتش سوزی جنگل‌ها در ترکیه بسیاری از مردم این کشور در فضای مجازی فعالیت‌های این صفحه را غیرواقعی و کلاهبرداری دانسته اند و پرسیده بودند که هیچ وقت این پول‌ها نمی‌تواند کمکی برای ترکیه باشد همچنان که این پول‌ها هیچ وقت نمی‌تواند به حساب زنان افغانستان برود و از آنها حمایت کند بنابراین باید مخاطبان نسبت به این فعالیت‌ها آگاه شوند.

حالا دندان این کلاهبرداران برای حمایت و نجات زنان ایرانی تیز شده است و به بهانه واریز این پول برای براندازی نیروهای نظامی مدعی هستند این پول را برای حمایت از ایران جمع کرده اند. ادعای واهی و پوچ که هر کاربر فضای مجازی می‌تواند با کمی جستجو به جعلی بودن این اقدام پی ببرد.