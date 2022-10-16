مهرداد علی قارداشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسابقات تیمی قهرمانی جهان که بدون برد برای نمایندگان ایران همراه بود، گفت: این اولین بار بود که مسابقات تیمی قهرمانی جهان بدین شکل برگزار می شد. تیم های برتر قاره ها و رنکینگ جهانی شرکت کنندگان در این رقابت ها بودند. بالطبع پیش بینی می شد که کار برای همه تیم ها در همه بازی ها سخت باشد.

وی ادامه داد: این سختی کار خصوصا برای تیم های ایران قابل پیش بینی بود چون در بخش بانوان سید ۵ و در بخش آقایان سید ۴ گروه خود را داشتند. در دوره های قبل باتوجه به حضور کشورهای مختلف تیم های ایران فرصت پیروزی مقابل کشورهای دیگر را داشت. همین مسئله باعث شد که همگان فکر کنند که تیم های ایران در این دوره مسابقات مقابل تیم های رقیب پیروز شود.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز خاطرنشان کرد: در بخش بانوان باتوجه به تیم های همگروه پیش بینی شکست بود اگرچه ملی پوشان‌مان در این بخش بازی های خوبی به نمایش گذاشتند. در بخش مردان اما تیم ایران در گروهی قرار داشت که رقابت نزدیکی با حریفانش برگزار کرد اما کمی بد شانسی مانع پیروزی ما شد. در رقابت با هنگ کنگ و مجارستان ما می توانستیم پیروز میدان باشیم اما در یک مورد داوری و در مواردی بد شانسی مانع پیروزی ما شد .

وی در مورد دوره آتی مسابقات قهرمانی جهان (انفرای) که سال آینده میلادی برگزار می شود، گفت: در این دوره مسابقات برای اولین بار بازیکنان شرکت کننده باید فرآیند انتخابی در قاره خود را طی کنند و اینکار قطعا برای کشورهایی مانند ایران آن هم در آسیا خیلی سخت شده است ولی فدراسیون تمام تلاش خود را برای کسب سهمیه حضور در مسابقات جهانی خواهد کرد. مسابقات انتخابی آسیا قرار شد دی ماه در قطر برگزار شود .

قارداشی در پاسخ به اینکه «شیوه های توزیع سهمیه برای المپیک مشخص شده است. فکر می کنید اینبار ایران از چه مسیری بتواند کسب سهمیه کند؟»، تصریح کرد: مسابقات انتخابی المپیک هم مثل دوره های قبل فرآیندی سخت دارد خصوصا در بخش تیمی که در کل۱۶ تیم شرکت خواهند کرد. در مسابقات قهرمانی جهان که بهمن ماه سال آینده در بوسان کره جنوبی برگزار می شود ۸ تیم برتر جهان انتخاب خواهند شد که باتوجه به شیوه جدید مسابقات جهانی کار سختی پیش روی تیم ایران است اما در بخش انفرادی ما همچنان شانس کسب سهمیه در آسیای میانه را داریم که البته کشورهای قزاقستان و ازبکستان در هر دو بخش بانوان و آقایان بازیکنان مدعی و خوبی دارند اما قطعا برنامه ریزی برای کسب سهمیه را انجام خواهیم داد.