معصومه نجفی پازوکی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که در سال تحصیلی جاری چه تعداد کودک از تحصیل جامانده‌اند، افزود: عدد دقیق تعداد جاماندگان از تحصیل تا پایان این هفته نهایی می‌شود و به محض نهایی شدن آمارها طی یک نشست خبری میزان جاماندگان از تحصیل امسال همراه با اطلاعات دقیق‌تر اعلام خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی با تاکید بر این مطلب که تعداد جاماندگان از تحصیل امسال نسبت به سال گذشته قطعاً کمتر خواهد بود، گفت: در دو سال گذشته هم کرونا عامل اصلی عدم تحصیل دانش آموزان بود و امسال هم حتی کرونا بر ترک تحصیل دانش آموزان نقش دارد.

نجفی خاطر نشان کرد: زمانی که ما خودمان بتوانیم برای بازگشت به تحصیل جاماندگان دانش آموز اقدامی کنیم تا این آمار کاهش چشمگیر داشته باشد؛ کار خود را انجام دادیم. البته برنامه‌هایی در نظر داریم تا با اجرای آن تمامی دانش آموزان جدا مانده از تحصیل به مدارس باز گردند.