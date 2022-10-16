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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۹:۳۴

زندانیان اوین با خانواده های خود تماس گرفتند

زندانیان اوین با خانواده های خود تماس گرفتند

براساس اعلام قوه قضاییه زندانیان مقیم در اوین شب گذشته با خانواده های خود تماس گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، شب گذشته و پس از حادثه آتش سوزی در زندان اوین، بلافاصله امکان تماس زندانیان با خانواده‌ها فراهم شد و این شرایط تا نزدیک صبح ادامه داشت.

پس از حادثه آتش سوزی شب گذشته زندان اوین و در شرایطی که خانواده زندانیان نسبت به سلامت عزیزان خود نگران شده بودند با تدبیر مسئولان زندان امکان تماس تلفنی شبانه زندانیان با خانواده‌ها فراهم گردید.

این تصمیم باعث شد نیمه شب گذشته صف‌های تماس با خانواده در زندان اوین تشکیل شود که تا نزدیک صبح ادامه داشت و امروز نیز طبق روال معمول امکان تماس زندانیان با خارج از زندان فراهم است.

هم اکنون شرایط در زندان اوین کاملاً عادی بوده و امور روزمره زندان طبق روال معمول در حال انجام است.

کد مطلب 5609757

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