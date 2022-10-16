پیشنهاد تخصیص سهمیه از خودروهای وارداتی به تاکسیرانی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به نمایشگاه شهر آفتاب گفت: تمامی افرادی که از این نمایشگاه بازدید کرده‌اند اذعان می‌کنند که دارای ویژگی‌های منحصر به فرد است.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه پرسنل آموزش دیده و تجهیزات مناسبی وجود دارد و همین موارد منجر به این شده تا این نمایشگاه منحصر به فرد شود.

تشکری هاشمی با اشاره به ورود اتوبوس‌های جدید به تهران گفت: از سال ۱۳۸۹ سهمیه اتوبوس از سوی دولت متوقف شده بود و تمامی خریدها از سمت شهرداری بود اما بعد از وقفه ۱۲ ساله شاهد این بودیم که الگوی مناسبی مدنظر قرار گرفت و ۲۰۰ اتوبوس تک کابین وارد شهرداری تهران شد.

عضو شورای شهر تهران گفت: البته نیاز تهران بیش از این است و با این وجود شروع خوبی صورت گرفت و در صورت انجام قراردادهای وزارت کشور می‌توان ۱۷۰۰ دستگاه دیگر نیز وارد کرد.

وی ادامه داد: روز گذشته ۶۲ دستگاه اتوبوس نیز به تهران افزوده شد و این مینی‌بوس‌ها می‌توانند مکمل خوبی برای تهران باشند و همچنین روز گذشته دو هزارمین تاکسی‌های نوسازی نیز وارد تهران شدند.

عضو شورای شهر تهران گفت: با وجود اینکه واردات خودرو مجاز شده است پیشنهاد من این است که سهمی از این خودروها به تاکسی‌ها تخصیص داده شود.