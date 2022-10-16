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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۷

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

پیشنهاد تخصیص سهمیه از خودروهای وارداتی به تاکسیرانی

پیشنهاد تخصیص سهمیه از خودروهای وارداتی به تاکسیرانی

عضو شورای شهر تهران گفت:با وجود اینکه واردات خودرو مجاز شده است پینشهاد من این است که سهمی از این خودروها به تاکسی ها تخصیص داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به نمایشگاه شهر آفتاب گفت: تمامی افرادی که از این نمایشگاه بازدید کرده‌اند اذعان می‌کنند که دارای ویژگی‌های منحصر به فرد است.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه پرسنل آموزش دیده و تجهیزات مناسبی وجود دارد و همین موارد منجر به این شده تا این نمایشگاه منحصر به فرد شود.

تشکری هاشمی با اشاره به ورود اتوبوس‌های جدید به تهران گفت: از سال ۱۳۸۹ سهمیه اتوبوس از سوی دولت متوقف شده بود و تمامی خریدها از سمت شهرداری بود اما بعد از وقفه ۱۲ ساله شاهد این بودیم که الگوی مناسبی مدنظر قرار گرفت و ۲۰۰ اتوبوس تک کابین وارد شهرداری تهران شد.

عضو شورای شهر تهران گفت: البته نیاز تهران بیش از این است و با این وجود شروع خوبی صورت گرفت و در صورت انجام قراردادهای وزارت کشور می‌توان ۱۷۰۰ دستگاه دیگر نیز وارد کرد.

وی ادامه داد: روز گذشته ۶۲ دستگاه اتوبوس نیز به تهران افزوده شد و این مینی‌بوس‌ها می‌توانند مکمل خوبی برای تهران باشند و همچنین روز گذشته دو هزارمین تاکسی‌های نوسازی نیز وارد تهران شدند.

عضو شورای شهر تهران گفت: با وجود اینکه واردات خودرو مجاز شده است پیشنهاد من این است که سهمی از این خودروها به تاکسی‌ها تخصیص داده شود.

کد مطلب 5609803
مهشید جعفری معظم

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