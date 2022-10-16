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کد مطلب 5609818
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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۳

فیلم مهار آتش‌سوزی اموال مردم در پی اقدامات اغتشاشگران

فیلم مهار آتش‌سوزی اموال مردم در پی اقدامات اغتشاشگران

فیلمی از تلاش نیروهای امنیتی برای خاموش کردن آتش اموال مردم را مشاهده می‌کنید که توسط اغتشاشگران رخ داده بود.

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