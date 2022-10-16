دریافت 20 MB کد مطلب 5609818 https://mehrnews.com/xYHt6 ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۳ کد مطلب 5609818 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۳ فیلم مهار آتشسوزی اموال مردم در پی اقدامات اغتشاشگران فیلمی از تلاش نیروهای امنیتی برای خاموش کردن آتش اموال مردم را مشاهده میکنید که توسط اغتشاشگران رخ داده بود. کپی شد مطالب مرتبط نیروی انتظامی مورد هجمه ناجوانمردانه جنگ نرم دشمن است در «اوین» چه خبر بود/ دعوایی که به آتشسوزی انجامید + فیلم برخورد قانونی مناسب با عوامل اغتشاشات در استان سمنان تشییع پیکر ۲ مدافع امنیت در لار حرمت شکنی های فتنه اخیر در مساجد سراسر کشور تبیین می شود برچسبها آتش سوزی مهار آتش سوزی اغتشاش یگان ویژه نیروی انتظامی
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