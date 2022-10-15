در زندان اوین چه خبر بود

خبرگزاری مهر، گروه جامعه‌؛ حوالی حدود ساعت ۹:۳۰ بود که در فضای مجازی اخباری مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در زندان اوین منتشر شد.

گمانه‌زنی‌ها پیرامون صحت و سقم این اخبار در حال انجام بود که خبرگزاری برنا ساعت ۲۲:۰۹ در خبری از وقوع آتش‌سوزی در زندان اوین به ادعای کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

وقوع درگیری در محل نگهداری اوباش

۳۰ دقیقه بعد یعنی در ساعت ۲۲:۳۹ خبرگزاری ایرنا در گفتگو با یک مقام ارشد امنیتی مدعی شد که شامگاه شنبه (۲۳ مهر ماه) بند محل نگهداری اراذل و اوباش شاهد ناآرامی و درگیری این عناصر در زندان بود که منجر به درگیری این افراد با پرسنل زندان اوین شد.

این مقام امنیتی تصریح کرد: عوامل ایجاد آشوب نیز از سایر زندانیان جدا شده و دیگر افراد تحت بازداشت نیز به بندهای خود بازگشته‌اند.

این خبرگزاری در حالی در گفتگو با یک مقام ارشد امنیتی ادعای نگهداری اوباش در زندان اوین را مطرح کرد که اساساً زندانیان جرایم خشن و اراذل و اوباش در ندامتگاه اوین نگهداری نمی‌شوند.

تحریق انبار لباس توسط برخی از زندانیان

عقربه‌ها ساعت ۲۲:۴۵ را نشان می‌داد که خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نوشت: ساعاتی پیش زندانیان بند ۶ و بند ۷ که بند مخصوص سارقان و بند محکومان مالی است با یکدیگر درگیر می‌شوند اما به دلیل درگیر شدن تعداد قابل توجهی از این زندانیان با یکدیگر، وکیل بندها با کمک نیروهای حراست سعی در متفرق کردن زندانیان می‌کنند. در این حین، برخی زندانیان با سواستفاده از فضای پیش آمده، انبار لباس را آتش می‌زنند. مدیریت زندان از آتش نشانی برای اطفای حریق کمک می‌گیرد و بعد از مدتی آتش خاموش می‌شود و اوضاع تحت کنترل قرار می‌گیرد.

این خبرگزاری همچنین به نقل از این مقام امنیتی مدعی شد که بسیاری از اعضای بند ۶ و ۷ زندان در این درگیری مشارکت نداشتند و به رفتار افراد مؤثر در این درگیری رسیدگی خواهد شد و در درگیری امروز زندانیان، هیچ زندانی امنیتی دخالت نداشت و اساساً بند مرتبط با زندانیان امنیتی از بندهای سارقان و محکومان مالی جداست و با آن فاصله دارد.

واکنش قوه قضائیه به آتش‌سوزی زندان اوین

اما در ادامه و در ساعت ۲۲:۵۲ مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: ساعتی پیش بود که تصاویری از بروز آتش سوزی در زندان اوین تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

پیگیری‌ها از سازمان زندان‌ها نشان می‌دهد در پی درگیری بین تعدادی از زندانی‌های محکومیت مالی و سرقت یک کارگاه کارآفرینی زندان دچار حریق می‌شود.

بلافاصله پس از بروز درگیری و آتش گرفتن کارگاه خیاطی بند زندانیان محکومیت مالی و سرقت انتظامات زندان برای کنترل درگیری وارد عمل شده و ایستگاه آتش نشانی مستقر در زندان نیز بلافاصله عملیات اطفا حریق را آغاز کرده و هم اکنون آتش سوزی مهار و خاموش شده است.

این گزارش حاکی است نیروی انتظامی هم جهت کمک به برقراری هر چه زودتر آرامش در اوین به انتظامات زندان کمک کرده است.

بر اساس این گزارش درگیری بین زندانیان نیز با ورود انتظامات زندان تحت کنترل درآمده است.

ماجرای اوین ارتباطی با اغتشاشات ندارد

دادستان تهران نیز با بیان اینکه اوضاع زندان اوین از ساعاتی پیش آرام شده است و آرامش برقرار است، گفت: درگیری امروز زندانیان هیچ ارتباطی با اغتشاشات اخیر ندارد و و اساساً بند مرتبط با زندانیان امنیتی از بندهای سارقان و محکومان مالی که آتش و درگیری آنجا رخ داده جداست و با آن فاصله دارد.

ساعت ۲۳:۵۹ بود که خبرگزاری ایرنا به نقل از یکی از نیروهای امدادی حاضر در صحنه از مصدومیت ۸ نفر در جریان آتش‌سوزی زندان اوین خبر داد.

جزئیات آتش‌سوزی اوین از زبان سخنگوی آتش‌نشانی

جلال ملکی نیز در ساعت ۰۰:۱۶ در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات وقوع حریق در زندان اوین گفت: در ساعت ۲۱:۲۹ وقوع آتش‌سوزی در زندان اوین به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اطلاع داده شد.

وی ادامه داد: ظرف یک دقیقه عوامل ایستگاه آتش‌نشانی مستقر در زندان اوین در محل وقوع حریق حضور پیدا کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران با بیان اینکه این ایستگاه آتش‌نشانی بیش از ۱۰ سال است که داخل زندان اوین استقرار دارد، خاطرنشان کرد: در ادامه ۵ ایستگاه دیگر خود را ظرف چهار دقیقه به محل حادثه رساندند و عملیات اطفا آغاز شد.

وی عنوان کرد: در محل حادثه مشاهده شد که یک کارگاه خیاطی دچار حریق شده و در ابتدا کاملاً شعله‌ور بود. نیروها از طریق نردبان هیدرولیکی و نفوذ به داخل حریق عملیات اطفا را آغاز کردند.

ملکی با بیان اینکه خوشبختانه در هنگام وقوع حادثه کسی در محل حضور نداشته است، اظهار کرد: در بخشی که نیروهای آتش‌نشانی عملیات اطفا را انجام دادند، فوتی گزارش نشده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اظهار کرد: در حال حاضر مدت زیادی است که حریق اطفا شده و لکه‌گیری نهایی انجام شده است.

وی در پایان از بررسی علت حادثه توسط سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران خبر داد.

آرامش به اوین بازگشت

محسن منصوری استاندار تهران نیز در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۳ و در خصوص حادثه زندان اوین اظهار کرد: در حال حاضر آرامش کامل در زندان اوین برقرار است.

وی با اشاره به اینکه برخی بندها در زندان شلوغ شده بود، گفت: بند ۷ و ۸ شلوغ شده بود ولی مسئله اصلی در بندی بود که بخشی از اراذل و اوباش در آن بند حضور داشتند.

استاندار تهران بیان کرد: با حضور سریع مجموعه نیروی انتظامی، یگان امداد در حال حاضر کاملاً آرامش برقرار است و نکته خاصی نیست، مسئله اصلی ایجاد حریق و آتش سوزی بود که توسط برخی از زندانیان اتفاق افتاد که با حضور عوامل آتش نشانی کنترل و مهار شد.

وی گفت: در حال حاضر هم زندان و هم اطراف زندان تحت کنترل است.

زندان اوین یکی از زندان‌های مهم کشور است که علاوه بر اینکه سه بند امنیتی موسوم به دو الف، ۲۰۹ و ۲۴۱ در آن قرار دارد، برخی از مجرمان خاص از جمله مجرمان مربوط به جرایم امنیتی در این زندان نگهداری می‌شوند و به همین جهت همواره مورد توجه عناصر ضدانقلاب و دشمنان بوده و هست.