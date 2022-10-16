وقوع رطوبت ۱۰۰ درصدی در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هوای شهرهای استان خوزستان رو به خنکی می‌رود، امروز مردم شهرهای آبادان و خرمشهر با رطوبت ۱۰۰ درصدی شوکه شدند و شدت رطوبت به گونه‌ای بود که صبح امروز شبیه روزهای مه آلود بود.

رئیس اداره هواشناسی آبادان نیز در خصوص شرایط آب و هوایی امروز شهرهای آبادان و خرمشهر به خبرنگار مهر گفت: میزان رطوبت در شهرهای آبادان و خرمشهر امروز به ۱۰۰ درصد رسید و شعاع دید در این دو شهر به دلیل مه گرفتگی به ۵۰ متر رسید.

علی تابع‌الحجه افزود: میزان رطوبت در ابتدای صبح بیشتر بود و به مرور کاهش پیدا کرد ولی بر اساس پیش بینی‌ها، شرایط رطوبت بالا تا اواخر هفته جاری ادامه پیدا می‌کند.