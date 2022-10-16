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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۷

وقوع رطوبت ۱۰۰ درصدی در آبادان و خرمشهر

وقوع رطوبت ۱۰۰ درصدی در آبادان و خرمشهر

اهواز - شهرهای آبادان و خرمشهر در بیست و چهارمین روز از اولین ماه پاییزی، هوایی با رطوبت ۱۰۰ درصدی را تجربه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هوای شهرهای استان خوزستان رو به خنکی می‌رود، امروز مردم شهرهای آبادان و خرمشهر با رطوبت ۱۰۰ درصدی شوکه شدند و شدت رطوبت به گونه‌ای بود که صبح امروز شبیه روزهای مه آلود بود.

رئیس اداره هواشناسی آبادان نیز در خصوص شرایط آب و هوایی امروز شهرهای آبادان و خرمشهر به خبرنگار مهر گفت: میزان رطوبت در شهرهای آبادان و خرمشهر امروز به ۱۰۰ درصد رسید و شعاع دید در این دو شهر به دلیل مه گرفتگی به ۵۰ متر رسید.

علی تابع‌الحجه افزود: میزان رطوبت در ابتدای صبح بیشتر بود و به مرور کاهش پیدا کرد ولی بر اساس پیش بینی‌ها، شرایط رطوبت بالا تا اواخر هفته جاری ادامه پیدا می‌کند.

کد مطلب 5609833

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