نخواستیم بدمن داشته باشیم/ موضوع سریال برایم جذاب بود

رضا ابوفاضلی کارگردان «آتش سرد» درباره دغدغه خود از ساخت این سریال به خبرنگار مهر گفت: از سال ۸۹ تا امروز اکثر سریال‌هایی که کار کرده‌ام دارای تم اجتماعی و مذهبی بوده است. اولین شرط من برای ساخت سریال این است که فیلمنامه خوب پیدا کنم و از آنجا که این سریال موضوعات اجتماعی، خانوادگی و مذهبی داشت و دارای قصه‌های مختلف در دل هم بود به همین دلیل برایم جذاب بود. طرح اولیه این سریال را دوست داشتم و این سریال پس از یک سال و نیم کار روی فیلمنامه توسط دوستان و گروه بازنویس، آماده تولید شد.

وی درباره تغییرات در فیلمنامه نهایی این سریال بیان کرد: نتیجه کار، تقریبا همان فیلمنامه‌ای بود که در زمان نوشتن در نظر داشتیم. گاهی احتیاج به بازنویسی داشت و طرح اولیه سریال را محسن سرتیپی و همسرش، نازنین فرخلو ارائه دادند و حدود ۷- ۸ ماه درگیر کار بودیم و ۳۰ قسمت نوشته و بازنویسی شد. پس از مدتی تصیمیم گرفتیم با ورود تیم جدید روح تازه‌ای به فیلمنامه دمیده شود که نادر برهانی‌مرند و مهدی میرباقری به ما ملحق شدند و نهایتا تصویربرداری را شروع کردیم.

نخواستیم بدمن داشته باشیم

این کارگردان درباره شخصیت های قصه هم بیان کرد: سعی کردیم بدمن نداشته باشیم که نقش منفی بازی کند و تلاش کردیم شخصیت‌ها ملموس بوده و تک بعدی نباشند. مثلا شخصیت سعید در سریال آدمی است که تحت شرایط روزگار و کاری خود رگه‌های منفی دارد و بخاطر مشکلاتی که دارد دچار انحراف از مسیر اصلی زندگی است و ذاتا آدم بدی نیست. از سوی دیگر، آن‌طور نیست که شخصیت‌های مثبت فیلم اشتباهاتی نداشته باشند؛ در مسیر داستان همه شخصیت‌ها ملموس و باورپذیر هستند.

ابوفاضلی با بیان اینکه ناظر کیفی سریال، هر شب در صورت وجود اصلاحیه به ما اطلاع می‌داد و آن را اصلاح می‌کردیم، عنوان کرد: درمجموع فیلمنامه همان چیزی بود که تایید شده بود و هر صحبت و نظر دوستان در سیما فیلم و گروه فیلم و سریال شبکه دو وجود داشت، پیش از تولید جمع آوری و در فیلمنامه لحاظ کردیم و اگر تغییری در فیلمنامه بوجود آمده باشد به لحاظ اجرایی و تولید بوده که با دوستان نویسنده و ناظر کیفی هماهنگ بودیم.

وی درباره انتخاب بازیگران این سریال نیز گفت: اکثر دوستانی که در «آتش سرد» حضور دارند کسانی هستند که پیش از این سریال تجربه کاری قبلی با آنها داشتم. البته در ابتدا چند بازیگر دیگر را مد نظر داشتیم و قرار بود در کنار ما حضور داشته باشند اما به دلیل شرایط کرونا نتوانستیم با آنها همکاری کنیم. بازیگران کنونی سریال هم از ابتدا همان بازیگرانی بودند که انتخاب کرده بودیم.

موضوع اصلی سریال خانواده است و بعد مال یتیم، جوانان، کار و عشق

این کارگردان درباره موضوع سریال «آتش سرد» گفت: در این سریال بیش از هر چیز موضوع خانواده برایم مهم بود. در واقع موضوع اصلی، مسئله دست درازی به مال یتیم بود که در دین ما جزو گناهان کبیره است. در لایه‌های زیرین این سریال، مسئله جوانان، کار و عشق را قرار دادیم که سریال جذابیت خود را داشته باشد. در این راه از نظر کارشناسان و مشاورهای مربوطه استفاده کردیم که امیدوارم نتیجه کار مطلوب بوده باشد.

ابوفاضلی با بیان اینکه تولید این کار در شرایط کرونا انجام شد، گفت: تیمی ۵۰ نفره دور هم جمع می‌شدیم شرایط کار بسیار سخت بود چرا که اگر کسی بیمار می‌شد بقیه نیز مبتلا می‌شدند؛ ولی جدا از این مسائل، اعضای گروه انرژی مثبتی داشتند و اگر این همدلی نبود، این کار باید بارها متوقف می‌شد با این حال خوشبختانه انرژی خوب آنها باعث شد کار مسیر خود را طی کند و در همان زمان مقرر به اتمام برسد. به همین دلیل از حمایت‌های تهیه‌کننده، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو و سایر دوستان که کمک کردند تا کار متوقف نشود، سپاسگزارم.

وی در پایان درباره بازخوردهای سریال بیان کرد: تاکنون بازخوردها خوب بوده، نظراتی که مردم به روابط عمومی شبکه ارسال کرده‌اند و همچنین نظرات همکاران، منتقدان و مسئولان شبکه درباره این سریال مثبت بوده است و از نتیجه راضی هستیم. سعی کردم کار را بر اساس مدیوم تلویزیون بسازم و به قاب‌بندی و دکوپاژ از این نظر نگاه کنم. تلاش کردم از پلان و سکانسی به راحتی نگذرم و با دل و جان آنها را اتمام برسانم.