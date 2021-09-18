به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، علی مهام تهیه‌کننده سریال «شب بیدار» گفت: سریال پس از پیش‌تولید دو ماهه وارد فاز تصویربرداری شد و نزدیک به دو ماه است که تصویربرداری مجموعه در تهران و اطراف آن در حال انجام است و تاکنون ۳۰ درصد از تصویربرداری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تصویربرداری را با لوکیشن خانه و محل کار یکی از شخصیت‌های اصلی (محسن با بازی پرویز فلاحی پور) آغاز کردیم. در این کار چند شخصیت اصلی داریم که بازی دو شخصیت اصلی که در تقابل با یکدیگر هستند را پرویز فلاحی‌پور و عبدالرضا اکبری عهده دارند.

تهیه‌کننده مجموعه «شب بیدار» درباره داستان سریال گفت: شاید تقابل خیر و شر سوژه بسیاری از کارهای تلویزیونی باشد اما از ویژگی‌های این مجموعه توجه به یتیم و آموزه‌های دینی در این خصوص است. تم اصلی در رابطه با یتیم‌نوازی است، به نوعی قیم بودن یک یتیم و مسئولیت‌هایی که برای طرف مقابل دارد مورد توجه است. در این مجموعه سعی شده از نگاه مذهبی و اجتماعی به این موضوع پرداخته شود و تلاش شده به این مهم بدون پرگویی و درشت‌نمایی و هنرمندانه توجه کنیم.

وی درباره تولید و پیش‌بینی پخش سریال عنوان کرد: تولید کار به دلیل تعدد لوکیشن کار سختی است، بیش از ۷۰ لوکیشن داریم و نزدیک به ۱۶ لوکیشن اصلی و مابقی لوکیشن ها هم هرکدام چند روز کار دارد. ۱۸۰ جلسه کاری پیش‌بینی کردیم که امیدواریم با توجه به شیوع کرونا دچار مشکل نشویم. ۸۲ بازیگر در سریال جلوی دوربین می‌روند که به گروه بازیگران اصلی ۲ بازیگر ظرف روزهای آتی اضافه خواهد شد.

در این مجموعه بازیگرانی چون پرویز فلاحی پور، عبدالرضا اکبری، فریبا متخصص، شیوا خسومهر، جعفر دهقان، مهدی سلوکی، پویا امینی، سارا احمدیان، بهزاد خداویسی، مریم موسویان و شاهد احمدلو بازی می‌کنند.

تعدادی از عواملی که در این سریال همکاری دارند عبارتند از؛ کارگردان: رضا ابوفاضلی، تهیه‌کننده: علی مهام، نویسندگان: محسن سرتیپی، نازنین فرخلو، بازنویسی فیلمنامه: مهدی میرباقری، نادر برهانی مرند، مدیر فیلمبرداری: علیرضا تقوی، مدیر تولید: هاشم علی اکبری، مدیر صدابرداری: روح اله جعفربگلو، طراح صحنه و لباس مرتضی احمدخانی، طراح چهره پردازی: مهری شیرازی، مدیر برنامه‌ریزی: حمیدرضا علیپور، دستیار اول کارگردان: نورالدین گودرزی.

سریال «شب بیدار» در گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه و تولید می‌شود.