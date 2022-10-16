ناراحتی سرمربی تیم ملی فوتسال کویت بعد از اخراج از این تیم

به گزارش خبرنگار مهر، دو روز پیش بود که مطلبی تحت عنوان دلیل اخراج سرمربی تیم ملی فوتسال کویت بعد از حذف از رقابت‌های قهرمانی آسیا در خبرگزاری مهر منتشر شد. حسین شمس سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران که به عنوان سر آنالیزور این رقابت‌ها در کشور کویت حضور داشت، گفت که فدراسیون فوتبال کویت به دلیل نارضایتی از عملکرد «ریکاردو سوبرال» ملقب به «کاکائو» سرمربی تیم ملی این کشور و عدم پشتوانه سازی، او را اخراج کرده است.

این خبر از سوی یکی از خبرنگاران بین المللی فوتسال در توییتر بازتاب یافت و واکنش کاکائو را هم در پی داشت.

کاکائو در خصوص اخراجش از تیم ملی کویت گفت: ما در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا بدون شکست بودیم و در رده دوم قرار گرفتیم. در مرحله یک چهارم نهایی مقابل تیم قدرتمند ازبکستان سه بر صفر شکست خوردیم. یک روز بعد، مدیر با من تماس گرفت و اطلاع داد که من و تمام اعضای کادر فنی در حال اخراج هستیم.

وی در واکنش به اینکه اخراجش در حالی صورت گرفته که کویت زیر نظر او پیشرفت زیادی داشته و این یک تصمیم ناگوار تلقی می‌شود، گفت: بله درست است. پس از قهرمانی در بازی‌های المپیک، قهرمانی در مسابقات غرب آسیا و همچنین کسب مقام سوم در مسابقات جام کشورهای عربی که با تیم دوم حضور داشتیم، من و تمام کادر مربیگری ام اخراج شدیم.