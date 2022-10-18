بازیکن تیم ملی ایران در رادار باشگاه خارجی/ تایید مذاکره در کویت!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور بازیکن «عقب‌گیر» تیم ملی فوتسال ایران که با این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشت و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت، مدنظر باشگاه کانسیل اندونزی قرار گرفته است. این خبر را توییتر «آسه. آن» فوتسال که اخبار مربوط به فوتسال قاره آسیا و به ویژه منطقه جنوب شرق قاره را پوشش می‌دهد، اعلام کرده است.

به نوشته این رسانه، مذاکره باشگاه کانسیل با رفیعی پور همچنان ادامه دارد. این در حالی است که رفیعی پور در تیم کراپ الوند در لیگ برتر ایران بازی می‌کند و روز گذشته هم در دیدار مقابل رکن آذین به میدان رفت؛ دیداری که کراپ با نتیجه ۴ بر ۱ پیروز شد و با کسب این برد، به رده دوم جدول صعود کرد.

خبرنگار مهر برای بررسی صحت این خبر با علیرضا رفیعی پور تماس گرفت. این بازیکن که بعد از مسابقه با رکن آذین راهی حرم امام رضا (ع) شده بود، در گفتگویی کوتاه تاکید کرد که با تیم کراپ قرارداد دارد و نمی‌تواند به باشگاه دیگری برود.

رفیعی پور در پاسخ به این سئوال که آیا مذاکره‌ای با باشگاه کانسیل داشته است؟ گفت: در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در کویت با من صحبت شد اما در همین حد به آنها گفتم که با باشگاه کراپ قرارداد دارم. فکر نمی‌کنم وقتی گفته‌ام قرارداد دارم، دیگر به دنبال جذب من باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های گذشته بازیکنان و مربیان زیادی از ایران در لیگ فوتسال اندونزی حضور داشته‌اند؛ نفراتی چون مصطفی نظری، فرهاد فخیم، علی عابدین، وحید شفیعی، علی ابراهیمی و…

در حال حاضر هم محمد هاشم زاده به عنوان سرمربی، در تیم ملی اندونزی مشغول به کار است و با این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا تا مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. این نتیجه برای فوتسال اندونزی یک اتفاق بی سابقه و نتیجه‌ای درخشان تلقی می‌شود.

در تیم ملی فوتسال ایران حسین طیبی و مسلم اولادقباد در تیم پالما و سعید احمدعباسی در تیم واین آلبالی اسپانیا حضور دارند و لژیونرهای مطرح فوتسال کشورمان محسوب می‌شوند.