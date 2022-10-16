خرید تضمینی ۵۱۰۰۰ تن گندم توسط تعاون روستایی کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خرید تضمینی گندم سال جاری از کشاورزان، اظهار کرد: با توجه به طرح خرید تضمینی گندم از گندمکاران امسال نیز طبق قیمت مصوب و اعلام شده به طور کلی استان کرمانشاه حدود ۵۳۰ هزار تن گندم خریداری کرده است.

وی به میزان خرید تعاون روستایی از مجموع گندم خریداری شده اشاره و افزود: با توجه به اینکه اداره کل غله و خدمات بازرگانی عمده خرید تضمینی گندم را به عهده داشته اما امسال حدود ۵۱ هزار تن گندم توسط تعاون روستایی استان کرمانشاه گندم خریداری شده است.

مدیرکل تعاون روستایی استان کرمانشاه با تاکید بر پرداخت بیش از ۹۹ درصد پرداختی‌های خرید گندم از سوی تعاون روستایی، تصریح کرد: پنج هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال مجموع پرداختی‌های تعاون روستایی استان کرمانشاه به گندمکاران بوده است.

صفایی ادامه داد: تنها حدود ۷۰۸ میلیون ریال از مطالبات گندمکاران باقی مانده که به زودی این هزینه به آنها پرداخت خواهد شد و میزان پرداختی‌های تعاون روستایی استان کرمانشاه به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.