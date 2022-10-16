به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رضایی صبح یکشنبه در حاشیه برپایی غرفه در نمایشگاه کالاهای قاچاق در بوشهر اظهار داشت: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۰۵ بازرسی از داروخانه‌ها و عطاری‌ها، هزار و ۱۵۲ بازرسی از اصناف آرایشی و بهداشتی داشته است که منجر به جمع‌آوری ۹۰۴ قلم کالای تهدیدآمیز شد.

وی تصریح کرد: قطعاً حمایت از تولید داخل علاوه بر موضوع اشتغال و کارآفرینی، متضمن نظارت بیشتر و امنیت غذایی خواهد بود که در این راستا با توجه به بازرسی‌های کارشناسی و تشکیل کمیسیون‌های صدور پروانه منتج به صدور ۳۴۶ پروانه بهداشتی تولید در استان شده است.

رضایی اضافه کرد: این روند در شش ماه اول سال ۱۴۰۱ بالغ‌بر ۲۴۰ بازرسی از داروخانه‌ها و عطاری‌ها، ۴۰۲ بازرسی از اصناف آرایشی و بهداشتی، بالغ‌بر ۳۳۰۰ بازرسی از اصناف فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی و بازرسی در مورد ملزومات و تجهیزات پزشکی داشته است.

وی تصریح کرد: این معاونت نسبت به پرونده‌ها و استعلامات دستگاه‌های مختلف ازجمله تعزیرات حکومتی، سازمان اموال تملیکی، پلیس امنیت اقتصادی و دادگاه‌ها از جمله ۵۳ پرونده آرایشی و بهداشتی، ۷۹ پرونده مواد غذایی، ۱۴ پرونده دارو و مکمل و ۳ پرونده تجهیزات پزشکی رسیدگی کرده است.

نمایشگاه تخصصی در حوزه کشفیات و دستاوردهای مبارزه با قاچاق در استان بوشهر به میزبانی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر با حضور دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، فرماندهی مرزبانی استان، اعضای شورا تأمین استان و سایر دستگاه‌های ذیربط و با حضور فرمانده کل مرزبانی کشور در راستای ارتقا تعاملات بین دستگاهی برگزار شد.

در این غرفه آموزش‌های لازم جهت تشخیص اصالت کالاهای سلامت‌محور از کالاهای قاچاق به مراجعه‌کنندگان ارائه گردید. توزیع پمفلت‌های آموزشی در خصوص تشخیص اصالت داروها و مکمل، مواد غذایی و آشامیدنی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی توسط کارشناسان این معاونت از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه بود.

همچنین اطلاع‌رسانی‌های لازم توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو در خصوص عوارض جبران‌ناپذیر استفاده از کالاهای سلامت‌محور تقلبی نظیر بیماری‌های کبدی، قلبی عروقی، چشمی و دیگر مشکلات جسمانی که موجب تهدید سلامت استفاده‌کنندگان می‌گردد ارائه گردید.