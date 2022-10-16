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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۷

با صدور پیامی صورت گرفت؛

تسلیت رئیسی در پی درگذشت پدر شهیدان «هداوند»

تسلیت رئیسی در پی درگذشت پدر شهیدان «هداوند»

رئیس جمهور در پیامی درگذشت رزمنده دلاور دوران دفاع مقدس، مرحوم حاج رجب هداوند و پدر شهیدان گرانقدر سعید، رضا و علی هداوند را به خانواده محترم وی و مردم شهیدپرور استان البرز تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت حاج رجب هداوند، تصریح کرد: در سایه حیات معنوی این پدر با ایمان و وارسته، شهیدان گرانقدر سعید، رضا و علی هداوند پرورش یافته و بالیدند تا در جبهه‌های حق علیه باطل شکوفه دهند و عطر افشان گل شهادت و ایثار در میهن باشند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت رزمنده دلاور دوران دفاع مقدس، مرحوم حاج رجب هداوند، نماد صبر و فداکاری موجب تألم خاطر گردید.

در سایه حیات معنوی این پدر با ایمان و وارسته، شهیدان گرانقدر سعید، رضا و علی هداوند پرورش یافته و بالیدند تا در جبهه‌های حق علیه باطل شکوفه دهند و عطر افشان گل شهادت و ایثار در میهن باشند.

اینجانب با عرض تسلیت به خانواده محترم و مردم شهیدپرور استان البرز، از درگاه خداوند برای آن مرحوم علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5609900

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