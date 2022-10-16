تسلیت رئیسی در پی درگذشت پدر شهیدان «هداوند»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت حاج رجب هداوند، تصریح کرد: در سایه حیات معنوی این پدر با ایمان و وارسته، شهیدان گرانقدر سعید، رضا و علی هداوند پرورش یافته و بالیدند تا در جبهه‌های حق علیه باطل شکوفه دهند و عطر افشان گل شهادت و ایثار در میهن باشند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت رزمنده دلاور دوران دفاع مقدس، مرحوم حاج رجب هداوند، نماد صبر و فداکاری موجب تألم خاطر گردید.

در سایه حیات معنوی این پدر با ایمان و وارسته، شهیدان گرانقدر سعید، رضا و علی هداوند پرورش یافته و بالیدند تا در جبهه‌های حق علیه باطل شکوفه دهند و عطر افشان گل شهادت و ایثار در میهن باشند.

اینجانب با عرض تسلیت به خانواده محترم و مردم شهیدپرور استان البرز، از درگاه خداوند برای آن مرحوم علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران