تسلیت رئیسی در پی درگذشت پدر شهیدان «هداوند»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت حاج رجب هداوند، تصریح کرد: در سایه حیات معنوی این پدر با ایمان و وارسته، شهیدان گرانقدر سعید، رضا و علی هداوند پرورش یافته و بالیدند تا در جبهههای حق علیه باطل شکوفه دهند و عطر افشان گل شهادت و ایثار در میهن باشند.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت رزمنده دلاور دوران دفاع مقدس، مرحوم حاج رجب هداوند، نماد صبر و فداکاری موجب تألم خاطر گردید.
در سایه حیات معنوی این پدر با ایمان و وارسته، شهیدان گرانقدر سعید، رضا و علی هداوند پرورش یافته و بالیدند تا در جبهههای حق علیه باطل شکوفه دهند و عطر افشان گل شهادت و ایثار در میهن باشند.
اینجانب با عرض تسلیت به خانواده محترم و مردم شهیدپرور استان البرز، از درگاه خداوند برای آن مرحوم علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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