تسلیت مخبر در پی درگذشت پدر شهیدان «هداوند»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر شهیدان مرحوم حاج رجب هداوند از رزمندگان سلحشور دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت مخبر به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت ابوالشهیدان مرحوم حاج رجب هداوند از رزمندگان سلحشور دوران دفاع مقدس موجب تأثر و تأسف شد.

این پدر بزرگوار که خود از ایثارگران جبهه‌های حق علیه باطل بود، سه فرزند خود سعید، رضا و علی هداوند را در راه خدمت به اسلام و دفاع از کشور تقدیم کرد.

اینجانب برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور