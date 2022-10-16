نظارت بر اجرای ۱۷هزار طرح اشتغال مددجویان کمیته امداد استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سلامی با تأکید بر اینکه امسال طبق مصوبه معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور ایجاد حدود ۳۰ هزار شغل توسط کمیته امداد استان تهران پیش‌بینی شده است، گفت: تسهیلات اشتغال به مددجویان تحت حمایت و سایر اقشار نیازمند پنج دهک پایین جامعه پرداخت می‌شود و در همین جهت برنامه ریزی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند به ویژه جوانان مستعد اشتغال از اولویت‌های اصلی این نهاد است.

وی افزود: این نهاد برای تحقق اهداف خود در زمینه ایجاد اشتغال از ظرفیت‌های مختلفی چون خیّران و جهادگران کارآفرین، مراکز مشاوره شغلی، آموزشگاه‌های کسب‌وکار، مؤسسات کاریابی، کارفرمایان، شهرک‌های صنعتی، هیئت‌های شناسایی و نظارت بر راهبران، بانک‌ها و مؤسسات مالی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی، شرکت‌های فنی، مهندسی و دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فن‌آوری استفاده می‌کند.

سلامی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار و ۸۸۱ طرح اشتغال تحت نظارت و خدمات فنی و پشتیبانی کمیته امداد استان تهران هستند، اظهار کرد: ارائه مشاوره و آسیب‌شناسی برای طرح‌های اشتغال مددجویان با هدف تقویت و پایدارسازی این مشاغل توسط ناظران فنی این نهاد انجام می‌شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری ۸ هزار و ۷۰۲ مورد طرح اشتغال به مبلغ ۸۲۲ میلیارد تومان به منظور دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده اند که از این تعداد تاکنون به ۲ هزار ۵۷۳ مورد با مبلغ ۲۲۶ میلیارد و ۵۵۳ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: مبلغ پرداخت تسهیلات اشتغال نسبت به همین مدت زمان در سال گذشته ۸۴ درصد افزایش داشته است.

سلامی اظهار کرد: حدود ۶ هزار فرصت شغلی در شش ماهه نخست سال جاری از طریق طرح‌های هدایت شغلی، راهبری شغلی و کاریابی ایجاد شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران، یادآور شد: ۶۵۹ خانوار نیز از محل دریافت تسهیلات اشتغال در شش ماهه نخست سال جاری خودکفا و از چرخه حمایتی خارج شده اند.