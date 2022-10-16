حضور ۵ فرنگی کار فارس در اردوی تیم ملی/برادران گرایی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۲ کشتی گیر فرنگی کار برای آمادگی حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۲، به اردوی تیم ملی دعوت شدند که نام ۵ استان فارسی در بین آن‌ها دیده می‌شود.

آرش نگهداری در وزن ۵۵ کیلوگرم، در وزن ۶۰ کیلوگرم امیررضا ده‌بزرگی، در وزن ۷۲ کیلوگرم محمدرضا رستمی، در وزن ۷۷ کیلوگرم محمدرضا مختاری و در وزن ۸۲ کیلوگرم محمدحسین آذرم دخت، پنج کشتی گیر دعوت شده از فارس به اردوی تیم ملی هستند.

اما آنچه که باعث تعجب همگان شده عدم دعوت از برادران گرایی برای حضور در اردوی تیم ملی است.

این اردو که از اول آبان ماه ۱۴۰۱ آغاز می‌شود، ۱۲ روز ادامه دارد.

مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی ۲۰۲۲ شهر باکو پایتخت کشور آذربایجان روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه برگزار می‌شود.