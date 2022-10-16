شرایط کرانه باختری از سال ۲۰۰۵تاکنون این‌ اندازه خطرناک نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد که اوضاع امنیتی در کرانه باختری از زمان انتفاضه الاقصی در سال ۲۰۰۵ تاکنون به این میزان، خطرناک نبوده است.

گادی آیزنکوت در گفتگویی مطبوعاتی تصریح کرد که وضعیت کنونی در کرانه باختری بسیار خطرناک‌تر از وضعیت زمان انتفاضه قدس است که در آن زمان عملیات‌های فلسطینیان بیشتر به سمت عملیات‌های تیراندازی کشیده شد.

در همین راستا، زهاوا گالوون رهبر حزب میترس نیز خواستار کنترل نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و ممانعت از قتل و کشتار بیشتر فلسطینیان در کرانه باختری شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی به شدت نسبت به عواقب و پیامدهای خطرناک تشدید جنایات علیه فلسطینیان در کرانه باختری و افزایش موارد قتل و کشتار آنان هشدار داده‌اند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر در پی آغاز اعیاد یهودی تدابیر ویژه ای را در قدس اشغالی به اجرا گذاشته و یورش شهرک نشینان به مسجدالاقصی در این مدت نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی به علت نگرانی از انتفاضه مسلحانه در کرانه باختری، عملیات‌های نظامی علیه این منطقه به ویژه دو شهر جنین و نابلس را تشدید کرده است.