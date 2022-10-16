رژیم صهیونیستی دو فلسطینی را به بهانه ارتباط با حماس بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری شهاب فلسطین به نقل از رادیو عبری اعلام کرد که نظامیان صهیونیست ظهر امروز دو جوان فلسطینی را به بهانه ارتباط با جنبش مقاومت اسلامی «حماس» و حمایت مالی از این جبنش در النقب بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، علیه این دو جوان فلسطینی که حدود بیست ساله هستند کیفرخواستی با عنوان ارتباط با فردی از جنبش حماس از طریق شبکه های اجتماعی صادر شده است.

بر اساس اعلام رادیو عبری، این دو جوان فلسطینی در جریان عملیات مشترک سرویس های اطلاعاتی «شاباک» و پلیس رژیم صهیوینستی بازداشت شده اند.

در خبر دیگر مربوط به فلسطین، اینکه، باشگاه اسیر فلسطین اعلام کرد که اسیر «ناصر ابو حمید» به علت ضعف شدید جسمانی و درد شدید در ناحیه شکم و سینه توانایی غذا خوردن ندارد و بیماری سرطان کل بدون او را احاطه کرده است.

باشگاه اسیر فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد: گزارش های پزشکی حاکی از وخامت شدید اوضاع سلامتی این اسیر بیمار فلسطینی است، ولی همچنان مسئولان رژیم صهیونیستی با آزادی وی مخالفت می کنند.

گفتنی است، نظامیان رژیم صهیونیستی همه روزه به بهانه‌های مختلف به خانه‌های فلسطینیان در قدس اشغالی و کرانه باختری یورش می‌برند و آنان را بازداشت می‌کنند. رژیم صهیونیستی در چارچوب قانون بازداشت اداری، فلسطینی‌ها را بدون ارائه هیچ سند و مدرک، حتی بدون طرح اتهام مشخصی تا پنج سال زندانی می‌کند.