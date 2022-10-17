مهدی پاشازاده پیشکسوت، کاپیتان و معاون سابق این باشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: اصلاً کاری به خوب و بد مدیران ندارم اما شما ببینید در سالهای اخیر چقدر زود به زود مدیران در استقلال تغییر کرده‌اند و عمر مدیریتی متوسط یک سال پیدا کرده است و حتی برخی از مدیران کمتر از یک سال پشت این میز نشسته‌اند. قطعاً کوتاه مدت زمان مناسبی برای کار کردن یک مدیر و پیشبرد اهداف و برنامه‌هایش نیست.

وی افزود: این مدیریت‌های کوتاه مدت نه به سود استقلال و نه به سود فوتبال است و امیدوارم لااقل به آقای فتح الله زاده فرصت کافی داده شود تا ایشان برنامه‌های شان را اجرایی کنند.

پاشازاده بیان داشت: در مورد فتح الله زاده لازم به گفتن من نیست که ایشان از خانواده استقلال و یک استقلالی اصیل است و قطعاً مدیری است که دلسوزانه و با همه انرژی برای این باشگاه کار می‌کند. او قبلاً هم امتحان خوبی پس داده و مدیری کار آزموده است که اگر موانع عجیب و غریب سر راهش نباشد می‌تواند گلیم استقلال را از آب بیرون بیاورد.

کاپیتان سابق آبی پوشان در خصوص شرایط فنی این تیم بیان داشت: با تمام فراز و نشیب‌هایی که از نظر فنی داشته‌ایم، تیم در مجموع شرایط خوبی دارد و جایگاه آن در جدول هم موید همین نکته است.

معاون پیشین باشگاه گفت: ساپینتو و اعضای تیم باید مراقب باشند این تغییرات تمرکزشان را بر هم نزند. آنها باید فارغ از فضای مدیریتی تنها به امور فنی بیندیشند و اجازه ندهند این اتفاقات باعث فاصله گرفتن شان از بالای جدول شود.

پیشکسوت استقلال در خصوص دیدار این هفته استقلال مقابل آلومینیوم گفت: حریف این هفته آبی پوشان تیمی است که سخت گل می‌زند و سخت گل می‌زند و بازی‌های این تیم عمدتاً بازی‌های کم گلی هستند. این شانس استقلال است که در هفته‌های اخیر با تیم‌هایی بازی دارد که خیلی بسته بازی می‌کنند و هدف اول شان نباختن است. بازی مقابل این تیم‌ها کار را برای تیم‌هایی که برای پیروزی می‌روند سخت می‌کند.

پاشازاده گفت: امیدوارم ساپینتو بتواند از تاکتیک‌های متنوع‌تری در بازی‌های آینده استفاده کند تا استقلال با گل‌ها بیشتر و اقتدار بیشتری بر تیم‌های حریف غلبه کند.