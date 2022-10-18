به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی استقلال در اولین اظهار نظر رسمی خود پس از تغییرات مدیریتی در این باشگاه گفت: بعد از این تغییرات من هم قصد داشتم از استقلال بروم. چرا که به مدیر جدید حق می‌دهم سرمربی مورد نظر خودش را انتخاب کند. اما با آقای آجورلو صحبت کردم و ایشان گفت بمان و ادامه بده.

روز شنبه و زمانی که هیأت مدیره باشگاه استقلال برای این تصمیم بزرگ تشکیل جلسه داد، ساپینتو در اصفهان حضور داشت و قصد داشت با استفاده از فرصت حضور در این شهر تاریخی، پس از بازدید از اماکن و آثار باستانی آنجا با یکی دو روز تأخیر به تهران بازگردد. وی پس از شنیدن این خبر به قول خودش شوکه شد و سپس کاملاً بهم ریخت.

ساپینتو بلافاصله با اطرافیان و نزدیکانش در تهران تماس گرفت و مراتب نگرانی خود را از این بابت بیان داشت. وی سپس تصمیم گرفت همان نیمه شب و با خودرو سواری به سمت تهران حرکت کند که در نهایت این اتفاق به صبح زود روز بعد موکول شد.

در خصوص عصبانیت ساپینتو پس از شنیدن این خبر، خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد برخی‌ها بلافاصله به سرمربی آبی‌ها گفته بودند مدیرعامل جدید در کار مربیان دخالت می‌کند و حتی در خصوص ارنج تیم هم نظر می‌دهد؛ که این موضوع کاملاً مربی آبی پوشان را به هم ریخته بود و در وی حس بدی نسبت به این تغییر ایجاد کرده بود.

ساپینتو حتی بعد از رسیدن به تهران و قبل از دیدار با فتح الله زاده حالت روحی خوبی نداشت و قدری عصبی بود. اما دیدار با مدیرعامل جدید او را متقاعد کرد که اولاً کاملاً مورد تأیید و حمایت فتح الله زاده قرار داشته و دوماً در کلیه امور فنی دارای اختیار تام است.

آبی پوشان تهران در اولین مصاف خود پس از تغییرات مدیریتی باید در چارچوب هفته دهم به مصاف آلومینیوم اراک بروند که هدایت این تیم بر عهده سید مهدی رحمتی کاپیتان سابق استقلال است و این دیدار از ساعت ۱۷ روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.