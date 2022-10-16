امکان تجهیز یک میلیون خانه به نیروی خورشیدی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد موسوی نایب رئیس انجمن ساتکا در یک نشست خبری گفت: دنیا به تجدیدپذیر ها به عنوان یک انرژی پایه‌ای نگاه می‌کند و هدف گذاری برای سال ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ می‌کند. به عنوان مثال برای سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۸۰ درصد ظرفیت نیرو گاه‌های دنیا ایجاد شده تجدید پذیر است، آماری بسیار بالایی را نشان می‌دهد ارائه شده است.

وی ادامه داد: در آلمان ۳۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس وجود دارد که بر روی سقف خانه‌ها احداث شده است یعنی دو سوم ظرفیت انرژی بر روی سقف خانه‌ها قرار گرفته است.

موسوی اضافه کرد: ما اگر بتوانیم برنامه‌های مدونی را برنامه ریزی کنیم حتی با ظرفیت تونل‌های بادی موجود می‌توانیم یک میلیون خانه را به نیروی خورشیدی مجهز کنیم که در نوع خود اقدامی قابل توجه است.

نایب رئیس ساتکا اضافه کرد: در چنین شرایطی ۵ هزار مگاوات برق برای کشور تأمین می‌شود. یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود ادارات و دستگاه‌های دولتی هستند که می‌تواند به عنوان فرصتی ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های خورشیدی تأمین کنند. سازمان‌ها انرژی تجدید پذیر را روی سقف خود تعبیه کند که این به نوعی حرکت نمادینی است که به استفاده از این پتانسیل خدادادی خواهد بود. به عنوان مثال احداث نیروگاه خورشیدی در ساتبا یک حرکت نمادین برای تشویق همه سازمان‌ها است.

وی تصریح کرد: ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر در صنایع کوچک و بزرگ در دولت سیزدهم اتفاق افتاد و مناقصات احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، ۳ هزار مگاوات بادی و ۳ هزار مگاوت انواع دیگر نیروگاه تجدیدپذیر انجام شده و مصوبات خوبی نیز در این زمینه داریم و این فرصت خوبی برای فعالین این حوزه است که از این فرصت استفاده کنند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تعاون تصریح کرد: پتانسیل تولید ۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر را در پشت بام منازل وجود دارد که با با این اقدام بخشی از کسری برق کشور جبران می‌شود.

وی اضافه کرد: در کشور ۸۰۰ شهرک صنعتی داریم که ۵۰ هزار واحد را شامل می‌شوند و سقف سوله‌های آنها بلااستفاده مانده است و علاوه بر کسب درآمد می‌توانند مکمل تولید انرژی و جبران ناترازی برق باشند، در صورتی که این مجموعه‌های صنعتی اقدام به نصب کنند ۱۰ هزار مگاوت از نیاز برق کشور قابل تأمین خواهد بود و نیازی به درگیری دیگر حوزه‌ها هم نخواهد بود.

موسوی افزود: ماده ۱۶ جهش تولید دانش بنیان‌ها هم فرصت خوبی برای تجدیدپذیرها خواهد بود. صنایعی که یک مگاوات مصرف برق دارند موظف هستند یک درصد از نیاز خود را از احداث نیروگاه تجدیدپذیر تأمین کنند و ظرف ۵ سال به ۵ درصد برسند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تعاون تصریح کرد: در حال حاضر اراضی کشاورزی درگیر خشکسالی هستند و زمین‌ها بایر شده اند، اکنون فرصت مناسبی است که به جای اینکه دولت حق نکاشت بدهد از این ظرفیت برای احداث نیروگاه خورشیدی استفاده کند.