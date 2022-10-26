به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، کشور ایران به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در جهان در بالاترین رده‌ها قرار دارد، تا جایی که به طور میانگین سالیانه بیش از ۲۸۰ روز آفتابی گزارش شده است.

نیروگاه‌های تجدیدپذیر یکی از باصرفه‌ترین مدل‌های نیروگاهی هستند که از نظر محیط زیست چند شرایط ویژه دارند. این نوع در مقایسه با نیروگاه‌های حرارتی مصرف آب نداشته و به شدت اقتصادی هستند.

در ایران نیز در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نصب شده بالغ بر ۹۷۰ مگاوات بوده که با توجه به برنامه‌ریزی‌های هدفمند و اجرایی وزارت نیروی دولت سیزدهم قرار است تا پایان چهار ساله این دولت میزان ظرفیت نیروگاه‌ها به ۱۰ هزار مگاوات برسد.

بر اساس اطلاعات سازمان ساتبا، پیش‌بینی افزایش ظرفیت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۱ (از محل قراردادهای خرید تضمینی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف ساتبا)، به میزان بالغ بر ۱۵۰ مگاوات برسد.

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان ساتبا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، احداث و بهره‌برداری از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک مشتمل بر ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۳ هزار مگاوات نیروگاه بادی در دولت سیزدهم است.

این گزارش می‌افزاید، امروزه ضرورت افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دنیا از اهمیت زیادی برخوردار است، به‌طوری‌که بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی هواشناسی(WMO)، تأمین برق از منابع انرژی پاک مانند انرژی خورشیدی، بادی یا برق‌آبی باید تا پایان این دهه دو برابر شود تا گرمایش جهانی کاهش یابد چرا که اگر این امر محقق نشود، تغییرات آب و هوایی و بحران آب ممکن است به شدت امنیت انرژی ما را تضعیف کند و منابع انرژی تجدیدپذیر را به خطر بیندازد.

در گزارش سازمان جهانی هواشناسی آمده است تولید انرژی، منبع انتشار حدود سه چهارم گازهای گلخانه‌ای در جهان است و برای حفظ کره زمین، افزایش ظرفیت اشکال پاک تولید انرژی، مانند انرژی خورشیدی، بادی، و برق‌آبی و همچنین بهبود بهره‌وری انرژی حیاتی است.

بنابراین در ایران نیز پس از استقرار دولت سیزدهم، توجه به این نوع انرژی پاک در دستور کار قرار گرفت در حدی که وزارت نیرو در چند بخش از جمله نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی، خود تأمین صنایع و غیره توجه و رشد قابل توجهی داشته است.