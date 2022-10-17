تسلیح کرانه باختری با «بیشه شیرها»

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: حدود ۲۰ روز است که از زمان آغاز اعیاد سال جدید عبری صهیونیست‌ها، کرانه باختری وارد یک فضای بی سابقه تنش و عملیات‌های مختلف از سوی نیروهای مقاومت فلسطینی علیه نظامیان و شهرک نشینان شده است. به گونه‌ای که در برخی روزها بیش از ۶۰ عملیات مقاومتی در سراسر کرانه باختری اجرا یا خنثی می‌شود. شرایطی که موجب شد از هفته پیش و پس از حوادث و درگیری‌های شدید در قدس اشغالی فرمانده نیروهای گارد مرزی ارتش رژیم صهیونیستی به ۸ گردان ذخیره دستور آماده باش کامل بدهد.

اوضاع جنگی و بی سابقه است

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرده که اوضاع در قدس به کلی از کنترل خارج شده است. یک افسر ارشد پلیس رژیم صهیونیستی هم گفته که این روزها سخت‌ترین شب‌ها برای نیروهایشان پس از عملیات نگهبان دیوارها (نبرد سیف القدس در غزه) بوده است.

شرایط خاص کرانه باختری درست چند هفته قبل از انتخابات کنست فرصت را برای نتانیاهو هم باز کرده است. بنیامین نتانیاهو هم ضمن انتقاد از دولت یائیر لاپید، وضعیت کنونی را نتیجه ضعف و ناتوانی این دولت در تمامی جبهه‌ها خوانده است.

این شرایط خاص، برآمده از یک گروه جدید به نام عرین الاسود (بیشه یا خانه شیرها) است. گروه مقاومت عرین الاسود که مدتی است در کرانه باختری به ویژه نابلس فعالیت خود را آغاز کرده و علیه اشغالگران دست به عملیات‌های مقاومتی می‌زند، خیلی زود به کابوسی برای صهیونیست‌ها تبدیل شده است.

جمعه ۲۲ مهر ماه الون بن دیوید خبرنگار روزنامه عبری زبان معاریو تاکید کرد: گروه عرین الاسود در نابلس طی روزهای اخیر نه تنها توانسته حملات و عملیات‌هایی سخت را علیه اسرائیلی‌ها انجام دهد، بلکه در حال تشویق دیگر فلسطینیان در کرانه باختری و حتی قدس به انجام عملیات علیه صهیونیست‌ها است. بن دیوید اشاره کرد که این گروه در کمتر از یک سال به یک گروه با سابقه مقاومت تبدیل شده، تا جایی که عملیات‌های آن بیشتر از دیگر گروه‌های معروف مقاومت اثرگذار بوده و اکنون این گروه تهدیدی هم برای رژیم صهیونیستی و هم برای آینده تشکیلات خودگردان است.

شیرها از کجا پیدا شدند؟

دوم سپتامبر جاری (۱۱ شهریورماه)، پس از گذشت چهل روز از شهادت «محمد العزیری» (ابوصالح) و «عبدالرحمن صبح» مراسم بزرگداشتی برای این شهدا برگزار شد و طی آن عرین الاسود به عنوان یک پدیده مقاومتی مستمر، مبارزه خود علیه اشغالگران را علنی و اعلام کرد که به دنبال، ادامه مبارزه و حفظ بیرق مقاومت مقابل اشغالگر است و اجازه نمی‌دهد که این بیرق بر زمین بیفتد. در آن تاریخ و در خیابان «حطین» در مرکز نابلس، رزمندگان این گروه مقاومتی، با تمام تجهیزات خود و در قالب سازمانی ظاهر شدند که برای همه فلسطینی‌های شرکت‌کننده در این مراسم و رسانه‌ها خیره‌کننده بود و از سوی دیگر، خشم اشغالگران را برانگیخت و اقدام علیه آن را آغاز کرد.

در این برنامه، منشور عرین الاسود و برنامه مقاومتی آن از سوی یکی از نیروهای مقاومت که چهره خود را پوشانده بود، قرائت شد و طی آن تاکید شد که خون شهید «محمد العزیزی» ۲۳ ساله بنیانگذار این گروه و همرزمش «عبدالرحمن صبح» پایمال نخواهد شد و بیرق مقاومت بر زمین نخواهد ماند و این گروه به راه خود ادامه خواهد داد.

نبردهای تازه، ویژگی اصلی عرین الاسود

در بیانیه این گروه مقاومت به اشغالگران هشدار داده شد که به زودی «نبردهای تازه‌ای» بر آنها تحمیل خواهد شد که احتمالاً نتوانند شکل و ماهیت آن را از قبل پیش‌بینی کنند. به‌ویژه که عرین الاسود یک گروه سازماندهی شده با رهبری در هم تنیده است به صورت خودگردان می‌تواند هر روز به شکل‌های مختلف، خون در رگ‌های خود را احیا کند.

نبرد متحد زیر پرچم «لا اله الا الله و محمد رسول الله» شعار این گروه مقاومتی است و به همه گروه‌های مقاومتی و رهبران آن مانند شهید یاسر عرفات، «بنیانگذار هسته‌های مقاومت» در محله یاسمینه در شهرک قدیمی و شهیدان احمد یاسین، ابوعلی مصطفی و فتحی الشقاقی و دیگر رهبران مقاومت فلسطینی احترام می‌گذارد.

یکی از مزایای بزرگ این گروه استفاده از رسانه است. مستندسازی حملات و آپلود آنها در شبکه‌های اجتماعی بلافاصله پس از آن شور و شوق زیادی در بین جوانان و تلاش برای تقلید ایجاد می‌کند. گواه محبوبیت آنها این واقعیت بود که آنها کسانی بودند که روز جمعه اعتصابی را در کرانه باختری اعلام کردند، اعتصابی که تقریباً در همه جا مشاهده شد و در شهرهای کرانه باختری اجرا شد.

رژیم صهیونیستی برای مقابله با اقدامات جدید این گروه با فشار بر برنامه‌های تیک تاک، فیسبوک و اینستاگرام صفحات این گروه مقاومتی را حذف کرده تا شاید بتواند مانع همراهی مردم کرانه باختری با این گروه جدید بشوند.

غنیمت پهپاد؛ جدیدترین اقدام" بیشه شیرها"

«آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش صهیونیستی جمعه شب اعلام کرد که یک پهپاد صهیونیستی در نابلس به علت نقص فنی سرنگون شده است. این دومین پهپاد است که در ۷۲ ساعت گذشته ساقط می‌شود؛ رسانه‌های عبری چهارشنبه شب نیز از سقوط یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی در شمال الخلیل خبر داده بودند.

این اعتراف درست زمانی رخ داد که روز جمعه گروه مقاومت "عرین الاسود" با صدور بیانیه ای اعلام کرد متخصصان و عوامل فنی در حال مطالعه روی پهپاد جاسوسی و بررسی علل سقوط یا سرنگونی آن در محلی بسیار دورتر از مواضع رزمندگان مقاومت، هستند. چیزی که نشان می‌دهد پهپاد سقوط کرده در اختیار این گروه نوپا و پرسر وصداست.

در ادامه بیانیه گروه مقاومت "عرین الاسود" آمده است: گروه عرین الاسود به رژیم صهیونیستی اعلام می‌کند که از نقشه‌های پلید و نیرنگ این رژیم برای حمله به رزمندگان مقاومت آگاه است. ما تاریخ سراسر سیاهی شما از زمان عملیات الفردان و طرح فریب رزمندگان مقاومت در غزه در عملیات شمشیر قدس را به‌خوبی بررسی کرده و به ملت خود گفته‌ایم که گروه عرین الاسود نقشه رژیم اشغالگر برای قتل‌عام رزمندگان این گروه را نقش بر آب کرده است.

جمع بندی: تسلیح کرانه باختری یک گام فرهنگی است

ادبیات بیانیه‌های عین الاسود، اقدامات گروه و توجه ویژه به همراه کردن مردم در کنار اقدامات مسلحانه به خوبی نشان می‌دهد که اهالی مقاومت شهر نابلس به خوبی دریافته اند که مسیر مقاومت از تسلیح در کرانه باختری با همراه کردن مردم می‌گذرد. تسلیح در کرانه باختری در مرحله اول، یک اقدام فرهنگی است تا یک اقدام امنیتی در مبارزه با تشکیلات خودگردان و نیروهای امنیتی تل آویو.

تسلیح شدن کرانه باختری یکی از اصطلاحاتی است که رهبر انقلاب حدود ۸ سال پیش (۹۳) به عنوان یک راهبرد اصلی برای کمک به فلسطین بیان کردند: "این اعتقاد ما است که کرانه‌ی باختری هم مثل غزه باید مسلح بشود. دست قدرت [لازم است‌]. کسانی‌که علاقه‌مند به سرنوشت فلسطینند، اگر می‌توانند کاری بکنند، کار این است؛ در آنجا هم باید مردم را مسلح کنند. تنها چیزی که ممکن است از محنت فلسطینی‌ها بکاهد، عبارت است از همین که دست قدرت داشته باشند، بتوانند قدرت‌نمایی بکنند؛ والا با برخورد رام و مطیع و سازش‌کارانه، هیچ کاری به نفع فلسطینی‌ها انجام نخواهد گرفت."

دقت در سخنان رهبر انقلاب به خوبی نشان می‌دهد که مؤلفه اصلی لزوم تسلیح کرانه باختری، برابری قدرت در مقابل دشمن و در حقیقت یک اشغالگر است، درست مانند روندی که در غزه رخ داد، شرایط دربرهه ای در نوارغزه دقیقاً مانند کرانه باختری بود. اکثریت فلسطینی نشین، در کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین، اما با حضور امنیتی و نظامی صهیونیست‌ها. اما نوارغزه از دهه ۸۰ پروسه تسلیح شدنش و اجرای اعمال قدرت نظامی در مقابل صهیونیست‌ها با تیراندازی‌ها و عملیات‌های مسلحانه و شهادت طلبانه آغاز شد که اوج آن در انتفاضه دوم حد فاصل سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ رقم خورد. جایی که صهیونیست‌ها یک طرفه (بدون قرارداد یا تعهد گیری از طرف غزه‌ای) کل نوارغزه را تخلیه کردند و برای نخستین بار یک بخش از فلسطین پس از اشغال باری دیگر در اختیار کامل فلسطینی‌ها قرار می‌گرفت.