طرح بزرگ رژیم صهیونیستی برای شهرک سازی در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، کمیته موسوم به «نقشه‌ کشی و ساخت و ساز» رژیم صهیونیستی از تصویب یک طرح بزرگ شهرک‌ سازی در شمال شرق قدس اشغالی خبر داد.

به موجب این طرح قرار است صدها واحد مسکونی جدید، ساختمان های عمومی و تجاری برای صهیونیست ها احداث شود.

رژیم صهیونیستی همچنین به دنبال ایجاد تغییراتی اساسی در زیرساخت های مناطق شمالی قدس و مرتبط ساختن آن با طرح موسوم به «قدس بزرگ» در اراضی روستاهای شعفاط، بیت حنینا، بیت صفافا، الولجه، عین کارم، کریات مناحیم، یعقوب نبی، رموت و رمات شلومو است.

کمیته نقشه کشی و ساخت و ساز رژیم صهیونیستی در ابتدای اجرای این طرح قصد ساخت ۲۳۸ واحد مسکونی در دو برج مسکونی ۳۰ طبقه در شهرک های کریات مناحیم و نیوی یعقوب را دارد که قرار است در این برج های مسکونی واحدهای تجاری هم احداث شود.

همچنین قرار است ۶۰ واحد مسکونی دیگر نیز در نزدیکی خط راه آهن قدس اشغالی که قرار است سال ۲۰۲۳ آغاز به کار کند، احداث شود.

گفتنی است، هدف از اجرای این طرح بزرگ، به حاشیه راندن هرچه بیشتر فلسطینیان در شهر قدس اشغالی و جداسازی روستاها و محله های فلسطینی نشین در قدس شرقی از کرانه باختری و محصور کردن آنها در میان شهرک های صهیونیستی است تا در آینده هیچ امکانی برای توسعه آنها وجود نداشته باشد.