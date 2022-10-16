همکاری دوجانبه مدیریت شهری با پلیس راهور در آموزش شهروندی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی سخنگو و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با حضور در ساختمان فرماندهی پلیس راهور کشور با سردار هادیان فر رئیس پلیس و سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور کشور دیدار گفتگو کرد.

وی ضمن تبریک هفته فراجا با اشاره به ایثار و فداکاری نیروهای پلیس راهور کشور اظهار کرد: در طول بازدیدی که از مرزهای کشور در اربعین حسینی (ع) داشتم مشاهده کردم که نیروهای خدوم فراجا و عزیزان راهور با ایثار فراوان در حال خدمت رسانی مؤثر به مردم هستند.

نادعلی ادامه داد: حضور گسترده مردم زائران پیاده روی حسینی (ع) موضوعی کاملاً مشخص بود که تمامی مجموعه‌ها برای این موضوع آمادگی لازم را داشتند.

وی ضمن اشاره به همکاری دوجانبه مدیریت شهری تهران با پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: پلیس راهور تهران بزرگ همکاری خوبی با مجموعه مدیریت شهری تهران داشته و در زمینه‌های مختلف تلاش شده تا همکاری دو طرفه باشد

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: یکی از مواردی که در این دوره به صورت جدی دنبال می‌شود؛ برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در نمایشگاه بین المللی آفتاب است که این موضوع نیازمند همکاری پلیس راهور است؛ البته این همکاری از قبل وجود داشته و ادامه دارد.

وی افزود: همچنین در مدیریت شهری تهران به دنبال گسترش همکاری با فراجا هستیم و امیدواری در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش شهروندی و فرهنگی همکاری خوبی صورت بگیرد.

در این جلسه سردار سرتیپ سید کمال هادیان فر ریس پلیس راهور فراجا با تشریح تدابیر ترافیکی که به مناسبت اربعین حسینی، از سوی این یگان در سراسر ایران به ویژه نیمه غربی کشور به مورد اجرا در آمد، گفت: مدیریت صحیح ترافیک که در ایام اربعین به کار گرفته شد، جاده‌هایی را با ترافیک روان و کنترل‌شده و در عین حال کم‌تصادف در شبکه معابر کشورمان از جمله در مرزهای غربی برای زائران عزیز رقم زد. ما حتی در مواقعی نیز برای سامان دهی زائرین در مناطق امن و همچنین کم کردن بار ترافیکی به سمت مرز مهران از زمین‌های کشاورزی نیز استفاده کردیم.

سردار هادیان فر با تأکید بر افزایش کم‌سابقه ترددهای جاده‌ای در سراسر کشور در ایام اربعین افزود: کاهش نسبی آثار و عوارض کرونا بعد از گذشت دو سال و نیم از همه‌گیری این پدیده، از جمله دلایل و عواملی بود که در افزایش قابل توجه سفرهای زمینی زائرین در مراسم امسال مؤثر بود.

وی با اشاره به اینکه تعداد سفرهای مربوط به مراسم اربعین بیش از سال‌های گذشته بود، اظهار کرد: در ایام اربعین و با اعلام رسمی صدا و سیما و فراخوانی که در این خصوص داده شده بود حجم زائرین به سمت مرزهای زمینی ما به شدت افزایشی بوده، اما ما توانستیم در این دوره مدیریت صحیحی را در عرصه ترافیک تجربه کنیم و شاهد کنترل جریان تردد و روانی حرکت در راه‌های مواصلاتی کشور باشیم.

سردار هادیان فر در مورد علت تشدید بار ترافیک در مقاطعی از ایام اربعین، نیز گفت: علت اصلی افزایش مقطعی بار ترافیک در معابر منتهی به گذرگاه مرزی مهران، آماده نبودن کشور عراق بود که برای تسریع و تسهیل در ورود این حجم از زائران به آن کشور، از قبل پیش‌بینی نکرده بود.

وی با بیان اینکه با این وجود، پلیس راهور اجازه نداد تا زائران در معابر خروجی مرز، مدت‌زمان بیشتری معطل شوند، تصریح کرد: بلافاصله بعد از ایجاد ترافیک و معطلی شهروندان، دست به کار شدیم و توانستیم با مدیریت به موقع، مشکل مذکور را برطرف کنیم تا هموطنان عزیزمان بتوانند با آرامش خاطر و خیال راحت به مسیر خود برای انجام زیارت ادامه دهند.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان در خصوص آمار تصادفات جاده‌ای و فوتی‌های ناشی از آن در جریان سفرهای ایام اربعین، نیز گفت: با وجود افزایش تعداد زائران امسال، ما شاهد کاهش ۱۹ درصدی تصادفات و کشته‌های جاده‌ای در همین ایام نسبت به دوره قبل از کرونا یعنی سال ۹۸ با تعداد نسبتاً مشابه زائران امسال بودیم.

وی خاطر نشان کرد: امیدوار است این جلسات به صورت مدام و مستمر و در خصوص رفع مشکلات و معضلات حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری و همچنین انتقال نمایشگاه تهران به شهر آفتاب در سریع‌ترین زمان ممکنه برگزار گردد.