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کد مطلب 5610210
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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۱۱

سقوط آسانسور هنگام انتقال بیمار در هند

سقوط آسانسور هنگام انتقال بیمار در هند

در این فیلم سقوط آسانسور هنگام انتقال بیمار در هند را مشاهده می‌نمایید.

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