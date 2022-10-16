دریافت 3 MB کد مطلب 5610210 https://mehrnews.com/xYHD6 ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۱۱ کد مطلب 5610210 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۱۱ سقوط آسانسور هنگام انتقال بیمار در هند در این فیلم سقوط آسانسور هنگام انتقال بیمار در هند را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط لحظه سقوط محموله ساختمانی یک تریلی روی خودروها لحظه سقوط بالگرد در ایالت کالیفرنیای آمریکا نجات سرنشینان یک خودرو سقوط کرده در رودخانهای در عراق فیلم لحظه سقوط بالگرد طالبان در پایتخت افغانستان نجات جان دو بیمار بدحال توسط بالگرد اورژانس هوایی بستک برچسبها هندوستان بیمارستان آسانسور
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