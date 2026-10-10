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کد مطلب 6973628
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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

موزیک ویدئوی زیبا برای اعتراضات دانش آموزی در فرانسه

موزیک ویدئوی زیبا برای اعتراضات دانش آموزی در فرانسه

موزیک ویدئوی زیبا برای اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه و سرکوب توسط دولت مکرون را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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