دریافت 10 MB کد مطلب 6973628 https://mehrnews.com/x3dhtX ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷ کد مطلب 6973628 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷ موزیک ویدئوی زیبا برای اعتراضات دانش آموزی در فرانسه موزیک ویدئوی زیبا برای اعتراضات دانشآموزی در فرانسه و سرکوب توسط دولت مکرون را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط روایات تکاندهنده از خشونت پلیس فرانسه با نوجوانان+ تصاویر اتحادیههای دانشآموزی فرانسه بر ادامه اعتراضات تاکید کردند انتقاد عفو بینالملل از افزایش صادرات تجهیزات نظامی فرانسه به اسرائیل برچسبها فرانسه اعتراضات فرانسه تجمع اعتراضی
نظر شما