تظاهرات ضددولتی ۵۰ هزار نفری در پایتخت مولداوی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم در شهر «کیشینو» پایتخت کشور مولداوی برای برگزاری تجمعی اعتراض آمیز گرد هم آمدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، دلیل برگزاری این تظاهرات، اعتراض به بحران اقتصادی و قیمت های انرژی بوده و شرکت کنندگان در این تجمع خواستار برکناری رئیس جمهور کشورشان هستند.

گزارش رسانه ها در این خصوص حاکیست: مردم تلاش می کنند خود را به میدان مرکزی شهر برسانند؛ اما پلیس اجازه ورود به آنها را نمی دهد.

۲۷ شهریور ماه هم مردم دراین کشور تظاهرات گسترده ای را برگزار کردند. دلیل نارضایتی از مقامات افزایش قیمت مواد غذایی، تعرفه های بالای انرژی و همچنین آزار و اذیت مخالفان سیاسی حزب حاکم «اقدام و همبستگی» است که رهبر غیررسمی آن همچنان رئیس جمهور «مایا ساندو» بود.

تظاهرکنندگان شعار می دادند: انتخابات زودهنگام، مرگ بر مقامات، استعفا، مرگ بر «مایا ساندا»، ساندا را به هیزم تغییر دهید، نه به تعقیب سیاسی مخالفان، ما می خواهیم زندگی کنیم، کشور را ویران نکنید!

سازمان دهندگان تعداد معترضان را حدود ۴۵ هزار نفر تخمین می زدند.