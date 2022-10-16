۲۳ درصد از احکام برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور درجمع خبرنگاران، در تشریح حضور امروز (یکشنبه ۲۴ مهر ماه) در نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: حدود سه ماه گذشته ارزیابی برنامه ششم توسعه را در بیست بخش آن به اتمام رسانده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم.

وی با اشاره به اینکه در طول سال هر زمان فرصتی باشد در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حاضر و گزارش‌های مربوط به آن بخش را ارائه می‌کنیم تا مجلس بیش از پیش آمادگی دریافت لایحه برنامه هفتم توسعه را داشته باشد، ادامه داد: در بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست بیش از ۷۰ حکم وجود دارد که از این تعداد احکام به تفکیک بررسی و میزان تحقق آنها بررسی شد.

بذرپاش با تاکید بر اینکه از ۷۰ حکم موجود در حوزه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در برنامه ششم توسعه حدود ۲۳ درصد به صورت کامل محقق شده است، عنوان کرد: مابقی احکام یا محقق نشده اند و یا اینکه بخشی از آن به تحقق پیوسته است. برخی از احکام که در برنامه ششم توسعه دیده شده از جنس سیاست بوده و حضور آنها در برنامه ششم اشتباه است.

وی با اشاره به اینکه یکی از آسیب شناسی های اصلی برنامه توسعه این است که باید کاملاً قابلیت ارزیابی با شاخص‌های کمی را داشته باشد، افزود: از دیگر مسائل موجود در خصوص عدم تحقق احکام برنامه ششم توسعه عدم تخصیص منابع کامل بوده است. کشور در سال‌های اخیر دچار مشکلاتی بود و منابع کافی به احکام اختصاص پیدا نکرد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه به طور مثال برخی از احکام نیز مانند خرید تضمینی گندم طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ اجرا شده است، گفت: در زمینه میزان رعایت ذخایر راهبردی و کالاهای استراتژیک، احکام برنامه ششم توسعه رعایت شده هرچند در برخی از مقاطع سال این میزان کمتر از حد تعیین شده بوده اما وضعیت فعلی مناسب است.

بذرپاش با اشاره به اینکه احکام برنامه ششم در زمینه الگوی کشت رعایت نشده‌اند اما اخیراً شاهد بودیم که دولت برنامه‌ای را در این خصوص ابلاغ کرده است، افزود: در زمینه صرفه جویی در مصرف آب نیز احکام برنامه ششم در حالی رعایت نشده‌اند که ۹۰ درصد منابع آب در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود و صرفه جویی حداقلی می‌توان ذخیره آبی زیادی برای کشور به همراه داشته باشد اما اقدامات انجام شده کمتر از ۱ درصد صرفه جویی در مصرف منابع آبی را به همراه داشته‌اند.

وی عنوان کرد: موضوعات حوزه زهکشی اراضی استان‌های شمال کشور نیز به خوبی اجرا نشده‌اند در حالی که اگر در این استان‌ها شاهد زهکشی مناسب اراضی زراعی بودیم می‌توانستیم نیاز کل کشور به برنج را تأمین کنیم.

رئیس کل دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه طی ماه‌های آینده مجلس همزمان لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده را دریافت می‌کند، گفت: دیوان محاسبات گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۴۰۰ را چند ماهه گذشته را تقدیم مجلس کرده و گزارش‌های دو ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین گزارش ارزیابی برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس می‌کند و امیدواریم برنامه هفتم توسعه کاربردی تر، سنجه پذیرتر، راهبردی‌تر و اجرایی تر باشد و همچنین بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به نوعی بتواند بودجه اثر بخش تری باشد تا نیازهای کشور در شرایط روز را برطرف کند.