تاکید اعضای کمیسیون بهداشت به مرتضوی برای ایجاد تحول در وزارت کار

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (یکشنبه، ۲۴ مهرماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور صولت مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست خبر داد و گفت: وی برنامه‌های خود را به صورت مکتوب ارائه کرد و از نمایندگان خواست که نظراتشان را در مورد آن ارائه کنند.

وی افزود: اعضای کمیسیون نیز مطرح کردند که وزارت کار وزارتخانه گسترده‌ای است که مسائل اقتصادی، بهزیستی، بهداشت و درمان، بنگاه‌داری، تعاونی، اشتغال، بیمه و بازنشستگی و مسائل متعدد و مهم دیگر را در برمی گیرد و باید به جامعه مخاطب و هدف این وزارتخانه بزرگ که شامل معلولان، سالمندان، زنان بدسرپرست و بی سرپرست است توجه جدی شود و برنامه‌ریزی دقیق و مؤثری برای حمایت از آنها داشته باشیم.

شیخی تصریح کرد: نمایندگان همچنین تاکید کردند که انتظار تحول در وزارتخانه را دارند البته تحولی که منجر به کارآمدی و به‌کارگیری نیروهای کارآمد، متخصص و متعهد شود تا بتوانند به درستی کار را پیش ببرند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد: سوابق نشان می‌دهد که هر جا کار تخصصی و علمی، همراه با تعهد و دلسوزی پیش برود به طور قطع موفقیت‌ها بیشتر خواهد بود؛ بنابراین می‌طلبد از ظرفیت‌های علمی و افراد متخصص و متعهد استفاده تا مسائل مهم و کلان آن حل شود.

وی یادآور شد: اعضای کمیسیون تاکید داشتند که وزارت کار باید با همنوایی و یک صدایی به گونه‌ای در جامعه خروجی تصمیمات را مطرح کند که اعتماد مردم خدشه‌دار نشود، زیرا جامعه هدف این وزارتخانه جامعه‌ای بزرگ بوده و این سرمایه اجتماعی برای ما بسیار مهم است.

شیخی ادامه داد: همچنین مطرح شد که می‌طلبد اعتمادسازی‌ها منوط به صداقت و تصمیمات درست و علمی باشد تا با کارآمدی و توانمندی بتوان مدیرانی را انتخاب کرد که بدانند، بخواهند و توانمندی لازم را داشته باشند و راه‌حل‌های درست و کارآمد را برای حل مشکلات جامعه و کشور اتخاذ کنند.