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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۳:۱۴

شیخی مطرح کرد؛

تاکید اعضای کمیسیون بهداشت به مرتضوی برای ایجاد تحول در وزارت کار

تاکید اعضای کمیسیون بهداشت به مرتضوی برای ایجاد تحول در وزارت کار

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از حضور وزیر پیشنهادی کار در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: نمایندگان انتظار تحول در وزارت کار را دارند، تحولی که منجر به کارآمدی و بکارگیری نیروهای کارآمد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (یکشنبه، ۲۴ مهرماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور صولت مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست خبر داد و گفت: وی برنامه‌های خود را به صورت مکتوب ارائه کرد و از نمایندگان خواست که نظراتشان را در مورد آن ارائه کنند.

وی افزود: اعضای کمیسیون نیز مطرح کردند که وزارت کار وزارتخانه گسترده‌ای است که مسائل اقتصادی، بهزیستی، بهداشت و درمان، بنگاه‌داری، تعاونی، اشتغال، بیمه و بازنشستگی و مسائل متعدد و مهم دیگر را در برمی گیرد و باید به جامعه مخاطب و هدف این وزارتخانه بزرگ که شامل معلولان، سالمندان، زنان بدسرپرست و بی سرپرست است توجه جدی شود و برنامه‌ریزی دقیق و مؤثری برای حمایت از آنها داشته باشیم.

شیخی تصریح کرد: نمایندگان همچنین تاکید کردند که انتظار تحول در وزارتخانه را دارند البته تحولی که منجر به کارآمدی و به‌کارگیری نیروهای کارآمد، متخصص و متعهد شود تا بتوانند به درستی کار را پیش ببرند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد: سوابق نشان می‌دهد که هر جا کار تخصصی و علمی، همراه با تعهد و دلسوزی پیش برود به طور قطع موفقیت‌ها بیشتر خواهد بود؛ بنابراین می‌طلبد از ظرفیت‌های علمی و افراد متخصص و متعهد استفاده تا مسائل مهم و کلان آن حل شود.

وی یادآور شد: اعضای کمیسیون تاکید داشتند که وزارت کار باید با همنوایی و یک صدایی به گونه‌ای در جامعه خروجی تصمیمات را مطرح کند که اعتماد مردم خدشه‌دار نشود، زیرا جامعه هدف این وزارتخانه جامعه‌ای بزرگ بوده و این سرمایه اجتماعی برای ما بسیار مهم است.

شیخی ادامه داد: همچنین مطرح شد که می‌طلبد اعتمادسازی‌ها منوط به صداقت و تصمیمات درست و علمی باشد تا با کارآمدی و توانمندی بتوان مدیرانی را انتخاب کرد که بدانند، بخواهند و توانمندی لازم را داشته باشند و راه‌حل‌های درست و کارآمد را برای حل مشکلات جامعه و کشور اتخاذ کنند.

کد مطلب 5610443

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