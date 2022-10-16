هشدار شدید اللحن حماس به صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای در ارتباط با افزایش یورش‌های شهرک نشینان صهیونیست علیه مسجدالاقصی در روزهای اخیر هشدار داد.

عبداللطیف قانوع سخنگوی حماس در این باره تاکید کرد: خشم و غضب ملت فلسطین در قبال حملات علیه مسجدالاقصی همچون آتشفشانی فوران خواهد کرد و پروژه‌های یهودی سازی و تقسیم این مکان مقدس اسلامی را به شکست می‌کشاند.

وی افزود: اشغالگران صهیونیست همچنان به حملات خود و بسیج نظامیانش علیه مسجدالاقصی ادامه می‌دهند و تلاش می‌کنند با این اقدامات سیطره بر مسجدالاقصی را تثبیت کنند، اما در برابر این شرایط همه فلسطینی‌ها باید در وضعیت آماده باش قرار گرفته و حضور در مسجدالاقصی را تقویت نمایند.

سخنگوی حماس تاکید کرد: ادامه تجاوزات علیه مسجدالاقصی و حرم ابراهیمی، بستن این اماکن مقدس اسلامی به روی مسلمانان و به جا آوردن مناسک تلمودی در آن‌ها در کنار به آتش کشیدن قرآن کریم، همه و همه در راستای فراهم آوردن زمینه‌های جنگ دینی و اعتقادی در منطقه است که رژیم اشغالگر باید پیامدهای آن را بپذیرد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر در پی آغاز اعیاد یهودی تدابیر ویژه ای را در قدس اشغالی به اجرا گذاشته و یورش شهرک نشینان به مسجدالاقصی در این مدت نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته اند. از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی به علت نگرانی از انتفاضه مسلحانه در کرانه باختری، عملیات‌های نظامی علیه این منطقه به ویژه دو شهر جنین و نابلس را تشدید کرده است.