استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح بیولوژیک علیه فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، «بنی موریس» و «بنجامین کیدار» دو مورخ دانشگاه عبری قدس اشغالی در مقاله‌ای فاش کردند که رژیم صهیونیستی در جریان پاک‌سازی قومی حد فاصل سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۸۴، از سلاح‌های بیولوژیکی علیه فلسطینی‌ها استفاده کرده است.

پایگاه خبری انگلیسی «میدل‌ایست مانیتور» در گزارشی نوشت که بنی موریس و بنجامین کیدار، نقش رژیم صهیونیستی در بحران آوارگان فلسطینی را بررسی کرده‌اند که با روایت رسمی این رژیم متفاوت است.

موریس درباره این تحقیق گفت: بعد از انتشار این مقاله، مورد هجمه سیاست مداران آمریکایی و «اسرائیلی» قرار گرفتیم.

وی افزود: آنچه در واقع اتفاق افتاد یک فرآیند پاکسازی قومی بود که طی آن سه چهارم جمعیت اصلی فلسطین، غیریهودیان، مسلمانان و مسیحیان اخراج شدند و این همان چیزی بود که دولت عبری بر آن بنا شد.

این پژوهشگران خاطرنشان کردند: «اسرائیل» در زمان تأسیس از سلاح‌های بیولوژیک استفاده و سال‌ها تلاش کرده تا از انتشار هرگونه اسناد تاریخی در مورد جنایات علیه فلسطینی‌ها مانند کشتار زندانیان، پاکسازی قومی و تخریب روستاها جلوگیری کند.

محققان افزودند که از جمله مصادیق استفاده از سلاح‌های بیولوژیک علیه فلسطینیان، انتشار میکروب‌های «تیفوئیدی» است که در بطری به مناطق جنوبی فلسطین و به ویژه به «عکا» و روستای «ایلبون» ارسال می‌شد و بر اساس اسناد منتشر شده، ده‌ها تن از ساکنان عکا مسموم و به شدت بیمار شده و تعداد نامعلومی از آنها جان باختند.

در سال ۱۹۲۵ و بر اساس کنوانسیون نظارت بر منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی، استفاده از این نوع سلاح‌ها ممنوع اعلام شد اما عملاً ضمانت اجرایی مناسبی برای آن پیش‌بینی نشد.