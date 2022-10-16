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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۴۹

استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح بیولوژیک علیه فلسطینی ها

استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح بیولوژیک علیه فلسطینی ها

دو مورخ دانشگاه عبری قدس اشغالی در مقاله‌ای فاش کردند که رژیم صهیونیستی در جریان پاک‌سازی قومی حد فاصل سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۸۴، از سلاح‌های بیولوژیکی علیه فلسطینی‌ها استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، «بنی موریس» و «بنجامین کیدار» دو مورخ دانشگاه عبری قدس اشغالی در مقاله‌ای فاش کردند که رژیم صهیونیستی در جریان پاک‌سازی قومی حد فاصل سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۸۴، از سلاح‌های بیولوژیکی علیه فلسطینی‌ها استفاده کرده است.

پایگاه خبری انگلیسی «میدل‌ایست مانیتور» در گزارشی نوشت که بنی موریس و بنجامین کیدار، نقش رژیم صهیونیستی در بحران آوارگان فلسطینی را بررسی کرده‌اند که با روایت رسمی این رژیم متفاوت است.

موریس درباره این تحقیق گفت: بعد از انتشار این مقاله، مورد هجمه سیاست مداران آمریکایی و «اسرائیلی» قرار گرفتیم.

وی افزود: آنچه در واقع اتفاق افتاد یک فرآیند پاکسازی قومی بود که طی آن سه چهارم جمعیت اصلی فلسطین، غیریهودیان، مسلمانان و مسیحیان اخراج شدند و این همان چیزی بود که دولت عبری بر آن بنا شد.

این پژوهشگران خاطرنشان کردند: «اسرائیل» در زمان تأسیس از سلاح‌های بیولوژیک استفاده و سال‌ها تلاش کرده تا از انتشار هرگونه اسناد تاریخی در مورد جنایات علیه فلسطینی‌ها مانند کشتار زندانیان، پاکسازی قومی و تخریب روستاها جلوگیری کند.

محققان افزودند که از جمله مصادیق استفاده از سلاح‌های بیولوژیک علیه فلسطینیان، انتشار میکروب‌های «تیفوئیدی» است که در بطری به مناطق جنوبی فلسطین و به ویژه به «عکا» و روستای «ایلبون» ارسال می‌شد و بر اساس اسناد منتشر شده، ده‌ها تن از ساکنان عکا مسموم و به شدت بیمار شده و تعداد نامعلومی از آنها جان باختند.

در سال ۱۹۲۵ و بر اساس کنوانسیون نظارت بر منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی، استفاده از این نوع سلاح‌ها ممنوع اعلام شد اما عملاً ضمانت اجرایی مناسبی برای آن پیش‌بینی نشد.

کد مطلب 5610412

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    نظرات

    • حسین جعفرپور IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      این غربیها بیشرف چرافلسطین رادربرابر اسرائیل کودک کش مسلح نمیکنند چرا بهشون سلاح نمیدهند چراازفلسطینیها حمایت نمیکنند ایا انها انسان نیستند لعنت بر غربیها درود بر خامنه ای رهبر ایران که میگوید ماازشون حمایت میکنیم
    • حسین جعفرپور IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      این غربیها بیشرف چرافلسطین رادربرابر اسرائیل کودک کش مسلح نمیکنند چرا بهشون سلاح نمیدهند چراازفلسطینیها حمایت نمیکنند ایا انها انسان نیستند لعنت بر غربیها درود بر خامنه ای رهبر ایران که میگوید ماازشون حمایت میکنیم

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