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کد مطلب 5610409
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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۱:۳۷

فیلم رونمایی از ضریح جدید حرم حضرت زینب (س)

فیلم رونمایی از ضریح جدید حرم حضرت زینب (س)

لحظه بازشدن مرقد مطهر حضرت زینب(س) پس از نصب ضریح جدید را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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