دریافت 20 MB کد مطلب 5610409 https://mehrnews.com/xYHJ9 ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۱:۳۷ کد مطلب 5610409 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۱:۳۷ فیلم رونمایی از ضریح جدید حرم حضرت زینب (س) لحظه بازشدن مرقد مطهر حضرت زینب(س) پس از نصب ضریح جدید را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط عقد ازدواج ۹۰ زوج در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد نماهنگ «مصطفی»؛ جدید ترین اثر دهه نودی ها برگزاری آئین تجلیل از حافظان و نخبگان قرآنی حرم عبدالعظیم حسنی(ع) مراسم جشن سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) در حرم عبدالعظیم(ع) ضریح جدید حرم حضرت زینب (س) رونمایی شد برچسبها حضرت زینب کبری(س) حرم حضرت زینب کبری(س) سوریه
نظر شما