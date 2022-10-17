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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۹:۰۱

فرمانده انتظامی شرق استان تهران خبر داد؛

دستگیری سارقان محتویات خودرو در ورامین

دستگیری سارقان محتویات خودرو در ورامین

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری سارقان محتویات خودرو در ورامین خبر داد و گفت: سارقان به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام چندین مورد سرقت خودرو و محتویات داخل آن در ورامین، رسیدگی به این موضوع با جدیت در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ مرکزی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش بی وقفه و انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران، ۲ نفر سارق خودرو در یکی از مناطق ورامین شناسایی و متهمان در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شرق استان خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات انجام شده به ۴۰ فقره سرقت از خودرو و داخل خودرو اعتراف کردند که این افراد پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

عزیزی با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، از شهروندان خواست تا ضمن توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس در رابطه با پیشگیری از وقوع سرقت، بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5610549

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