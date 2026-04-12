۷ نفر از عوامل مرتبط با شبکه های معاند در فلاورجان دستگیر شدند

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس در سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، ۷ نفر از افراد مرتبط با یک پرونده را شناسایی و در چند عملیات ضربتی دستگیر کردند.

وی افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده، اقدامات انجام‌شده از سوی متهمان شامل مواردی از قبیل تصویربرداری از اماکن و افراد، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و همچنین ارتباطات و فعالیت‌های غیرقانونی احصا و برای بررسی دقیق‌تر در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان تأکید کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا فعالیت‌های غیرعادی در سطح شهر، مراتب را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا در اسرع وقت اقدامات لازم انجام شود.