حضور همراه اول در نمایشگاه اینوکس کیش ۲۰۲۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور و نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی با حضور و همراهی همراه اول، ۲۵ تا ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه‌های بین المللی جزیره کیش برگزار می‌شود.

این رویداد که با نام «اینوکس ۲۰۲۲» شناخته می‌شود، در طول سال‌ها برخورداری از حمایت و مشارکت گسترده وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی بخش‌های دولتی خصوصی، مشارکت کنندگان بین المللی و با حضور نخبگان اقتصادی کشور به محلی جهت ارائه تصویری کامل از قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و شرایط کلان اقتصاد کشور، تقارن و تبادل اطلاعات فعالان اقتصادی داخلی و بین المللی و برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوعات روز اقتصادی در ابعاد کشوری و جهانی تبدیل شده است.

همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و در اختیار داشتن وسیع‌ترین زیرساخت‌های گسترده ارتباطی، به یکی از کلیدی ترین ارکان اقتصادی ایران تبدیل شده و با حضور در این رویداد تصمیم دارد ضمن همفکری، همکاری و تعامل با سایر بازیگران این حوزه، برآوردی دقیق از فرصت‌ها و چالش‌ها داشته باشد تا با توجه به آنها و تقویت بنیه خود همسو با پتانسیل موجود، زمینه تقویت سرمایه گذاری در اقتصاد مولد و تسهیل توسعه و تجارت را بیش از پیش فراهم آورد.

با توجه به موضوعیت «بازسازی و تقویت مناسبات بین المللی به ویژه منطقه‌ای در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و «تقویت و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش بنیان و برنامه ریزی جهت تأمین نیازمندی‌های فناورانه داخلی» در سرفصل اهداف برگزاری این رویداد، همراه اول بنا دارد تجارب خود را در این زمینه‌ها برگرفته از ظرفیت‌هایی که مرکز تحقیق و توسعه اپراتور اول ارتباطی فراهم آورده است، در اختیار حاضران و شرکت کنندگان در این رویداد قرار دهد.

همراه اول به عنوان «لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال»، به دنبال تبدیل شدن به یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند با هدف توانمند سازی اکوسیستم دیجیتال است و لذا در این رویداد با تمرکز بر «سرویس های دیجیتال» در کنار «سرویس های سازمانی»، «مالی» و «امور سهام» حاضر می‌شود.

شرکت «حرکت اول» نیز در کنار سایر اعضای گروه همراه اول و در نقش سرمایه گذار جسورانه شرکتی با هدف توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال و با محوریت هاب های سرمایه گذاری خود حضور دارد که یکی از فعال‌ترین سرمایه گذاران برای استارتاپ های ایران است.

مخاطبان و بازدیدکنندگان این نمایشگاه می‌توانند با مراجعه به غرفه همراه اول ضمن کسب آگاهی از آخرین تحولات و دستاوردهای فنی متخصصان ایرانی در حوزه تلکام و دیجیتال، از نزدیک با سرویس‌های دیجیتالی نظیر «اوانو»، «همات»، «VSAS» و «گردشگری دیجیتال» آشنا شوند.

در بخش سرویس‌های سازمانی نیز خدماتی چون «POC» و «LBS» در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده می‌شود و حوزه مالی نیز «کیف پول دیجیتال» و «طرح اعتباردهی» را به نمایشگاه می‌آورد.

شرکت ارتباطات سیار ایران از تمامی علاقه مندان و فعالان حوزه اقتصادی و ارتباطی دعوت کرده تا ضمن حضور در این نمایشگاه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ واقع در مرکز همایش‌های بین المللی جزیر کیش، از غرفه گروه همراه اول نیز بازدید کنند.