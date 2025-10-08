به گزارش خبرگزاری مهر، شمارش معکوس برای برگزاری دوازدهمین نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور آغاز شد. این رویداد آبانماه در جزیره کیش با شعار «کشف آینده» و با هدف تبیین مسیرهای نوین سرمایهگذاری، تحول در ساختارهای مالی و گسترش همکاریهای نهادهای مالی برگزار خواهد شد.
آریا حمیدیان مدیر و برگزار کننده این نمایشگاه گفت:در بخش نمایشگاهی، حضور بیش از ۱۵۰ شرکت، نهاد مالی و سازمان اقتصادی قطعی شده است. همزمان ۳۶ همایش جانبی، نشست تخصصی و میزگرد اقتصادی با محورهایی همچون اقتصاد دیجیتال، بانکداری هوشمند، هوش مصنوعی و آینده نظام مالی، آینده بازار سرمایه پس از اصلاحات ساختاری، اتصال اقتصاد ایران به اقتصادهای نوظهور، چالشهای نقدشوندگی و راهکارهای نوین، ادغام و تملک سازمانی، تأمین مالی پایدار، نقش مناطق آزاد در جذب سرمایهگذاری، بورس بینالملل، پیوند ژئوپولتیک و مالی جهانی، بازارهای مالی و فناوری بلاکچین برگزار میشود.
به گفته حمیدیان در این برنامه بیش از ۲۰۰ اقتصاددان، صاحبنظر و کارشناس اقتصادی از بخشهای دولتی و خصوصی سخنرانی خواهند داشت. ریاست کمیته محتوایی رویداد را حسین عبده تبریزی، اقتصاددان برجسته، بر عهده دارد و طیفی از کارشناسان برجسته اقتصادی کشور در این کمیته مشارکت میکنند.
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس و ابزارهای مالی طی سالهای اخیر به محلی برای گفتوگو، هماندیشی و تصمیمسازی اقتصادی در سطح ملی بدل شده است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، این رویداد با نگاهی آیندهنگر و تعاملی میکوشد نقشهراهی برای تحول نظام مالی، توسعه اقتصاد دیجیتال، افزایش تابآوری و تسهیل تعاملات بینالمللی ترسیم کند. حضور همزمان سازمانهای دولتی و خصوصی و گروههای مالی بزرگ، زمینهساز همافزایی میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیمساز در راستای شکلدهی آینده اقتصاد ایران خواهد بود.
