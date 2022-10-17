ترجمه «امپراتوری توهم» کریس هِجِز منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «امپراتوری توهم» نوشته کریس هِجِز به‌تازگی با ترجمه شیما عالی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

نسخه اصلی این‌کتاب سال ۲۰۰۹ منتشر شده و ترجمه فارسی‌اش، پیش‌تر در سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات هرمس منتشر شده که حالا با چاپی جدید توسط سوره مهر با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به بازار نشر آمده است.

کریس هِجِز مولف این‌کتاب، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی است. او متولد سال ۱۹۵۶ است و ۶۶ سال دارد. او تالیفات مختلفی درباره حکومت آمریکا، لیبرالیسم، رویا و فانتزی‌های آمریکا، جنگ‌های این‌کشور و ... دارد. «امپراتوری توهم» یکی از آثار اوست که در ژانر ناداستان نوشته شده است.

این‌کتاب ۵ فصل اصلی دارد که عبارت‌اند از: «توهم سواد»، «توهم عشق»، «توهم خرد»، «توهم خوشبختی» و «توهم آمریکا».

در بخشی از این‌کتاب می‌خوانیم:

آریانا در سال ۲۰۰۵ در فیلمی حاضر شد که در آن بازیگر مرد پس از رابطه جنسی سر بازیگر زن را در داخل کاسه توالت فرو می‌کند و سیفون را می‌کشد. آگهی تبلیغاتی شرکت تولیدکننده در معرفی این فیلم وعده می‌دهد که «با همه هرزه‌ها به این روش رفتار می‌شه: کارش رو بساز، بعد سیفون رو روش بکش.»

پورنوگرافی، که دو دهه پیش از طریق نوارهای کاست ویدئوییبه خانه‌ها و پاتوق‌های طبقه متوسط آمریکا راه یافت و اکنون در اینترنت قابل دسترسی است، امروزه به جریان اصلی تبدیل شده است و به نوعی ادغام علنی آزار جسمی و سکس، ادغام خشونت حاد و کنش‌های وحشتناک برای خوار و خفیف کردن زنان، همراه با شهوانیتی بیمارگون و فزاینده تحول یافته است. پورنوگرافی اساسا همیشه مستلزم به شهوانیت در آوردن قدرت مردانه بی‌حد و حصر بوده است. اما امروزه مستلزم نمایش قدرت مردانه از طریق آزار جسمی و حتی شکنجه زنان هم هست. پورنوگرافی قساوت شایع در جامعه ما را بازمی‌تاباند. این‌ جامعه‌ای است که وقتی سلاخ‌های افسارپاره‌کرده توسط دولت آمریکا و هم‌پیمانانش صدها نفر از غیرنظامیان غزه یا صدها هزار بی‌گناه را در عراق و افغانستان می‌کشند خم به ابرو نمی‌آورد. پورنوگرافی قساوت فرهنگی را بازمی‌تاباند که بیماران روانی را در خیابان رها می‌کند، بیش از دو میلیون انسان را در زندان‌ها نگه می‌دارد، ده‌ها میلیون نفر از فقرا را از مراقبت‌های درمانی محروم می‌کند، بیش از نظارت بر سلاح از حق مالکیت سلاح حمایت می‌کند، و ملی‌گرایی فوق وطن‌پرستانه و زننده و سرمایه‌داری شرکتی چپاولگرانه را در بوق و کرنا می‌کند.

این‌کتاب با ۳۰۶ صفحه،‌ شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۲۰ هزار تومان منتشر شده است.