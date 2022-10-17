به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، سید احسان قاضی زاده هاشمی با اشاره به سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به خراسان رضوی اظهار کرد: مطالعات لازم برای شناسایی و تثبیت مسیر حرکت حضرت رضا (ع) از مدینه تا مرو انجام و چندین همایش علمی نیز در این زمینه برگزار شده است.

نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از جاده ولایت در استان خراسان رضوی قرار دارد که توسعه زیرساخت‌های لازم برای تسهیل سفر زائران و گردشگران بر مدار این جاده انجام خواهد شد.

او یادآور شد: رباط شریف‌آباد که در این مسیر قرار دارد توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به بخش خصوصی واگذار شده تا احیا و بهره‌برداری شود.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به خراسان رضوی از این مجموعه بازدید و برای حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در این زمینه اعلام آمادگی کرد.

او تصریح کرد: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای احیای جاده ولایت، کاروانسراهای این مسیر را احیا می‌کند که نقش بسزایی در رشد و رونق گردشگری زیارت دارد.

رباط شریف آباد از بناهای دوره صفویه است که در حاشیه روستای شریف آباد در بخش احمدآباد شهرستان مشهد در کیلومتر ۳۵ جاده مشهد- نیشابور قرار دارد، قدمت این بنا حدود ۱۸۰ سال است، کاروانسرا شامل یک فضای تابستانی با ۲۵ غرفه رو به صحن است و ۲ ایوان جنوبی و شمالی دارد، در اصلی کاروانسرا از ایوان غربی باز می‌شود، در ضلع شمالی رباط، ایوان‌های بخش تابستانی، بخش زمستانی و بیوتات را به هم پیوند می‌دهد در داخل این بخش ۲۰ غرفه وجود دارد و سقف شبستان را ۱۶ ستون آجری حجیم سرپا نگه داشته است.

دور تا دور رباط و روی بام‌های غرفه‌های تابستانی مکانی برای دفاع و تیراندازی تعبیه شده است و ۴ برج نگهبانی بر ۴ گوش بخش زمستانی این رباط قرار دارد.