به گزارش خبرنگار مهر، هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس پس از یک شکست، یک تساوی و یک پیروزی این تیم در لیگ برتر تصمیم به برگزاری جلسه با حضور یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم گرفت تا آخرین وضعیت فنی و شرایط بازیکنان را از زبان مهم‌ترین شخص کادر فنی شنیده و درباره درخواست آنها تصمیم‌گیری کند.

همین امر سبب شد یحیی در جلسه روز گذشته هیأت مدیره شرکت کرده و با آنها گفتگو کند تا مدیران باشگاه آخرین وضعیت این تیم را زیر ذره بین خود قرار دهند و سرمربی تیم نیز در جریان مسائل باشگاه قرار بگیرد.

بررسی مسائل مالی با درویش

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قبل از اینکه مسائل فنی تیم از زبان یحیی گل محمدی مطرح شود توضیحاتی را درباره عملکرد مالی این باشگاه در یک ماه گذشته ارائه کرد. درویش در خصوص نحوه حل مشکلات حقوقی باشگاه همچون پیگیری پرونده ۲۷ میلیارد تومانی نیز گزارشی را ارائه کرد تا راهکار برای حل مشکل مسدودی حساب بانکی پرسپولیس پیدا شود.

حمایت از درویش با حمایت حداکثری

هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس با تأیید موارد مالی و برخی درخواست‌های مدیرعامل مبنی بر پرداخت بخشی از قراردادها پس از تأمین پول از برنامه‌های مدیرعامل باشگاه حمایت کرد تا فعلا به شایعات در خصوص احتمال برکناری رضا درویش پایان دهد. با این حال به نظر می رسد با اتفاقاتی که در رختکن سرخپوشان رخ داد این خطر همچنان وجود داشته باشد.

ورود یحیی با بحثی معنوی

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از حضور در جلسه هیأت مدیره باشگاه ضمن تشکر از دعوت وی آخرین وضعیت فنی تیم را بیان کرد. گل محمدی که برای نخستین بار در جمع تیم جدید مدیریتی پرسپولیس حضور یافت ضمن اعلام مشکلات دائمی همچون محل تمرین تیم و دیرکرد پرداخت قسط دوم قرارداد بازیکنان خواستار حمایت معنوی بیشتر از سوی هیأت مدیره شد.

گل محمدی که در روزهای گذشته فشارهای حاشیه‌ای زیادی را تحمل کرده بود از هیأت مدیره خواست تا بیش از اینها از اعضای تیم حمایت کرده و با آنها گفتگو داشته باشند تا شرایط روحی تیم ایده آل شود.

سرمربی سرخپوشان پایتخت ضمن اظهار گلایه از عدم حضور منظم اعضای هیأت مدیره در تمرینات تیم خواستار همسویی و حمایت‌های روحی و روانی بیشتر از سوی آنها شد که با قول حاضران در جلسه مبنی بر حضور در تمرینات و حمایت‌های همه جانبه از سوی هیأت مدیره روبرو شد.

رضایت هیأت مدیره از رختکن پرسپولیس

نتایج پرسپولیس در ۹ هفته گذشته با کسب ۱۸ امتیاز برای این تیم همراه شده است تا ثبات این تیم در نتیجه‌گیری و کسب جایگاه نخست جدول باعث رضایت هیأت مدیره از عملکرد مجموعه فنی این تیم شود.

راهکار اساسی برای دغدغه تمرین

هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در این جلسه تصمیم گرفت شرایط ایجاد چمن شماره دو تمرینی در ورزشگاه شهید کاظمی را مورد ارزیابی قرار دهد. مدیران باشگاه تصمیم دارند این زمین تمرین را در همان مجموعه ورزشی شهید کاظمی بنا کنند تا کمپ مجهزی از محل تمرین پرسپولیس را داشته باشند. این در حالی است که هنوز مشکلات مربوط به صدور سند این مجموعه ورزشی به اسم باشگاه پرسپولیس پا برجاست و شهرداری تهران هنوز مجوز لازم در این خصوص نداده است.

قول مساعد برای پول

هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس پس از دلخوری‌های مالی و معنوی گل محمدی تصمیمات خود برای پرداخت بخشی از قراردادهای فصل جاری اعضای تیم را اعلام کرد تا به احتمال فراوان مبلغی قابل توجه تا پایان هفته آینده به حساب اعضای تیم واریز شود. همچنین پاداش پیروزی این تیم مقابل مس رفسنجان نیز قرار است قبل از بازی با ملوان به حساب بازیکنان و اعضای کادر فنی واریز شود.

حضور گل محمدی در نشست هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس نه تنها باعث شد تا آنها با مسائل مالی درون رختکن روبرو شوند بلکه خواسته‌های معنوی تیم را که از زبان گل محمدی مطرح شد به گوش مدیران تیم رساند تا آنها با جنبه‌های مختلف تیم‌داری روبرو شوند. باید دید تأثیر چنین جلسه‌ای در پر افتخارترین تیم لیگ برتری در فصل جاری چه خواهد بود.