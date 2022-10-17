زمان نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر فوتبال ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال تا پایان هفته یازدهم برگزار می‌شود و پس از آن به دلیل شروع رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ به مدت حداقل یک ماه تعطیل می‌شود.

سهیل مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان شروع نقل و انتقالات نیم فصل جاری لیگ برتر گفت: در دوره برگزاری بازی‌های جام جهانی قطر چنین امکانی وجود ندارد. تصمیم داریم پس از پایان هفته پانزدهم بلافاصله نقل و انتقالات را آغاز کنیم. طبق آئین نامه حداکثر مدت باز بودن پنجره نیم فصل، ۲۸ روز است که باید برای لیگ داخلی خودمان آن را تنظیم و به فیفا اعلام کنیم.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر تاکید کرد: فکر می‌کنم نتوانیم ۲۸ روز را به باشگاه‌ها بدهیم اما اکنون هر چه بگویم نمی‌تواند صحیح باشد. آنچه قطعی است قبل از پایان بازی‌های دور رفت، پنجره نقل و انتقالاتی باز نخواهد شد و با توجه به زمان محدودی که داریم در هنگام بازی‌ها این نقل و انتقالات طبق قوانین مندرج در ایین نامه انجام خواهد شد.