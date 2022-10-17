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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۴

سفیر عربستان سعودی با رئیس جمهور لبنان دیدار کرد

سفیر عربستان سعودی با رئیس جمهور لبنان دیدار کرد

ولید البخاری سفیر عربستان سعودی در بیروت امروز در کاخ ریاست جمهوری لبنان با میشل عون رئیس جمهور این کشور، دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، ولید البخاری سفیر عربستان سعودی در بیروت امروز در کاخ ریاست جمهوری لبنان (کاخ بعبدا) با میشل عون رئیس جمهور این کشور، دیدار و گفتگو کرد.

به نوشته روزنامه الجمهوریه این دیدار دو هفته قبل از پایان دوران ریاست جمهوری میشل عون انجام شده است.

ولید البخاری سفیر عربستان سعودی در بیروت در نظر دارد علاوه بر میشل عون امروز نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز دیدار کند.

گفته می‌شود سفیر عربستان سعودی در بیروت رایزنی‌های گسترده‌ای را در روزهای آینده انجام خواهد داد اما رسانه‌های لبنانی به محتوای این دیدارها اشاره‌ای نکرده‌اند.

گفتنی است لبنان در هفته گذشته توافق ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی را نهایی کرد که گفته می‌شود پیامدهای اقتصادی بسیار مثبتی برای لبنان در برخواهد داشت.

کد مطلب 5610748

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